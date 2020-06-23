3 bin yılda bir açan çiçek Çanakkale'de görüldü

Çanakkale Lapseki’ye bağlı Beybaş köyünde kiraz toplarken kiraz yaprağı üzerinde ilginç bir şey ile karşılaşan Zeynep Ayhan, araştırdığı zaman bunun bir çiçek olduğunu, nadiren açan ve Budizm inançlarına göre cenneten geldiği inanılan Udumbara çiçeği olduğunu öğrendi. Zeynep Ayhan, çiçek ölene kadar kirazı ve yaprağını saklayacağını ekledi.

Udumbara Çiçeği Efsanesi Nedir?

Udumbara çiçeği, gözle görülmesi oldukça zor milimetrik boyutta bir çiçektir. Uzmanların böcek yumurtası olduğunu düşündüğü bu cisime çok nadir rastlanmaktadır. 3.000 yılda bir çiçek veren bitki Budistler tarafından mucizevi görülmektedir.

Cennetten gelen hayır çiçeği olarak görülen Udumbara, çok zor görülen olayları temsil etmektedir. Ayrıca Budistlere göre Udumbara çiçeğinin açtığı zaman yeni bir kral doğuyor.