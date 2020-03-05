3 Mart TOKİ Kayseri çekilişi Kocasinan kura sonuçları talihlilerin isim listesi

TOKİ 100 bin Sosyal Konut Projesinin Kayseri Kocasinan kura çekilişi tamamlandı. Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için yapılan projelerin Kayseri’deki şanslı kişileri belli oldu. Kayseri kura çekilişleri 3 Mart Salı günü saat 11:00’da başladı. Proje kapsamında 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konut sahiplerini buldu. Kura sonuçlarına bakmak isteyen kişilerin TOKİ’nin resmi intenet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek.

TOKİ Kayseri Kocasinan Kura Çekilişi Sonuçları

TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekilişleri 3 Mart Salı günü saat 11:00’da noter eşliğinde yapıldı. Kura sonucunda ev sahibi olacak vatandaşların listesi açıklandı.

TOKİ Kocasinan 2+1 dairelerin kura sonuçlarına bakmak isteyen kişiler http://talep.toki.gov.tr/projeler/KayseriKocasinan/ks21.pdf adresine tıklayabilir.

TOKİ Kayseri Kocasinan 3+1 dairelerin kura sonuçlarına bakmak isteyen kişiler http://talep.toki.gov.tr/projeler/KayseriKocasinan/ks31.pdf adresinden sonuçlara ulaşabilir.

TOKİ Ev Fiyatları Ne Kadar?

Ödemeler Hangi Bankaya Yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde 2+1 dairelerin fiyatları 140 bin TL ila 180 bin TL arasında olacak. 3+1 daireler ise 160 bin ila 210 bin TL arasında olacak.

Proje kapsamındaki ödemeler Ziraat Bankası ve Halkbank’ın proje ilindeki şubelerinden yapılabilecek.

TOKİ 100 bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Ev alma hakkı kazanan kişiler dairelerin satış fiyatının %10’unu peşin olarak ödeyecek. Kalan tutar ise aylık olarak %0,49 faiz oranıyla 240 ay taksitle ödenecek. Taksit ödemeleri sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren başlayacak.

Proje kapsamında 75 metrekare ve 140 bin TL’lik 2+1 daire alan bir kişi %10 peşinat bedeli olan 14 bin TL’yi ödedikten sonra, aylık olarak %0,49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık olarak 894 TL kira ödeyecek.

100 metrekare ve 160 bin TL’lik 3+1 daire alan bir kişi ise ilk olarak %10 peşinata denk düşen 16 bin TL’yi ödeyecek. Daha sonra ise %0,49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık olarak 1022 TL taksit ödeyecek.