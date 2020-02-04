3 Şubat 2020 On Numara çekilişi kazananları belli oldu. İşte kazanan numaralar

3 Şubat 2020 On Numara çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’te resmi intenet sitesinden canlı olarak yapıldı. 913. On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

On Numara Çekiliş Sonuçları

Bu haftadaki çekilişte kazanan numaralar sırasıyla 3, 5, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69 ve 76 oldu. Çekiliş sonuçlarında 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236’şar TL kazandı.

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarında 9 bilen 173 kişi 1 bin 276 TL 85’er kuruş, 8 bilen 3602 kişi 109 TL 75’er kuruş, 7 bilen 30.000 kişi 18 TL 25’er kuruş, 6 bilen 170.109 kişi 3 TL 50’şer kuruş kazandı. Hiç numara bilemeyen kişiler ise 3 TL 55’şer kuruş kazandı.

On Numara çekilişlerinde büyük ödülü kazananların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Anavutköy ilçesinden olduğu belirlendi.