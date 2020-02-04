İstanbul 14°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120750
ALTIN
301.857
DOLAR
5.9773
STERLİN
7.7789
EURO
6.6078

3 Şubat 2020 On Numara çekilişi kazananları belli oldu. İşte kazanan numaralar

3 Şubat 2020 On Numara çekilişi saat 21:15’te Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. 3 Şubat Pazartesi On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. İşte 3 Şubat 2020 On Numara kazanan numaralar…

04 Şubat 2020 Salı 13:50
3 Şubat 2020 On Numara çekilişi kazananları belli oldu. İşte kazanan numaralar

3 Şubat 2020 On Numara çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15’te resmi intenet sitesinden canlı olarak yapıldı. 913. On Numara şans oyunu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.

On Numara Çekiliş Sonuçları

Bu haftadaki çekilişte kazanan numaralar sırasıyla 3, 5, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69 ve 76 oldu. Çekiliş sonuçlarında 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236’şar TL kazandı.

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçlarında 9 bilen 173 kişi 1 bin 276 TL 85’er kuruş, 8 bilen 3602 kişi 109 TL 75’er kuruş, 7 bilen 30.000 kişi 18 TL 25’er kuruş, 6 bilen 170.109 kişi 3 TL 50’şer kuruş kazandı. Hiç numara bilemeyen kişiler ise 3 TL 55’şer kuruş kazandı.

On Numara çekilişlerinde büyük ödülü kazananların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Anavutköy ilçesinden olduğu belirlendi.

Son Güncelleme: 04.02.2020 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uzmanların açıklamalarına göre Kumburgaz fay hattında hareketlilik bekleniyor!
Uzmanların açıklamalarına göre Kumburgaz fay hattında hareketlilik bekleniyor!
İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı!
İdlib'ten gelen son dakika bilgisine göre şehit sayısı 8'e çıktı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında!
İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu!
İdlib’de Suriye rejiminin saldırısıyla şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli oldu!
Yeşilay 4,500 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak!
Yeşilay 4,500 TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapacak!
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Avlu yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 2020 Avlu çekimleri başlayacak mı
AFAD nedir? AFAD kimlerden oluşur, görevi nedir?
UMKE nedir? Umke kimlerden oluşur? UMKE anlamı ve görevleri
Baba Vanga kimdir? 2020 Baba Vanga Corona virüsünü bildi mi?
2020 Şubat kira zammı oranları ne zaman açıklanacak?
Mucize Doktor Ferman’ın sevgilisi kimdir? Onur Tuna sevgilisi Sevda Erginci hakkında bilgiler
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
2020 Bekçi maaşları ne kadar oldu? EGM Bekçilik maaşı kaç TL? Bekçi olmanın şartları nedir? Kimler nasıl bekçi olabilir?
Cazibe Merkezleri destekleme programı 2020 başvuru şartları ve gerekli evraklar
Adalet Bakanlığı'nın yaptığı personel alımı son başvuru tarihi ne zaman? Adalet Bakanı memur alımı şartları neler?
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
Yemin Gülsüm kimdir? Reyhan’ın kardeşi Hilal Anay hakkında bilgiler
2020 net işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma süresi ne kadar?
1000 euro banka aylık faiz getirisi ne kadardır?
Kanalların yayın akışları 4 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları
Kemal Sunal'ın doğduğu evin yıkıldığına dair iddialar yalanlandı
2020 Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri
2020 ölüm aylığı şartları nelerdir? Ölüm aylığı başvurusu için gerekli belgeler ve şartlar
Boşanan kadın kızlık soyadını çocuğuna verebilir mi?
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.