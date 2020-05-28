30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı. Erdoğan,1 Haziran'dan sonra şehirler arası seyahat yasaklarının kalktığını duyurdu. Peki 30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı ? Sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaları devam edecek mi ? Detaylar haberimizde

30 - 31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve korona virüs salgın hastalığının seyri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme kapsamında alınan kararları açıkladı. Bu kararlar arasında 1 Haziran tarihinde şehirler arası seyahat yasaklarının kaldırılması kararıda var.

Diğer yandan vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu ise 30 - 31 Mayıs tarihinde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek mi ? Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi ? soruları.

Konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda "Sokağa çıkma kısıtlamalarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz." demesi Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceğini ve muhtemelen önümüzde ki hafta sonu 30 -31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 20:41

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