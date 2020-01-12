30 yaşından büyük bekarlara kademeli vergi uygulaması gündemde! Evde kalma vergisi iddiaları gerçek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gündemde büyük yankı uyandıran bir konuşmaya imza attı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'de gençlerin geç yaşta evlendiklerine işaret etti ve gençlerin evlilik yaşlarının gittikçe yükseldiğini ifade etti. Kızların da erkeklerin de genç yaşta evlenmemesinden yakınan Erdoğan, birçok gencin 30'lu yaşlardan sonra evlendiklerini konuşmalarında belirtti.

Sert Tepki Gösterdi

Geç evlenen vya da evlilik olmaksızın bir arada yaşayan gençleri hedefine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında bu tip durumların ahlaka uygun olmadığının altını çizerek medyanın da aile kurumuna zarar veren bu olguları özendirdiğini ifade etti. Dini yönden de evlenmenin ve çoğalmanın önemine atıfta bulunarak konuşmasını tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan, gençleri evlenmeye davet etti.

Bu konuşmaların ardından ulusal bir haber sitesi üzerinden 30 yaşından sonra bekar olanlara kademeli olarak vergi uygulanacağı haberini yaptı. Hiçbir kaynak gösterilmeden yapılan haber sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem haline gelirken, konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama gelmedi.