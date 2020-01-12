İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
295.115
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6748
EURO
6.5257

30 yaşından büyük bekarlara kademeli vergi uygulaması gündemde! Evde kalma vergisi iddiaları gerçek mi?

Recep Tayyip Erdoğan'ın evlilik konusundaki konuşmaları sonrasında gündemde çarpıcı iddialar yer aldı. Sosyal medyada da kısa sürede öne çıkan 30 yaşından büyük bekarlara kademeli vergi uygulaması gündemde! Evde kalma vergisi iddiaları gerçeği yansıtıyor mu konusunu haberimizde ele alacağız.

12 Ocak 2020 Pazar 17:13
30 yaşından büyük bekarlara kademeli vergi uygulaması gündemde! Evde kalma vergisi iddiaları gerçek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gündemde büyük yankı uyandıran bir konuşmaya imza attı. Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'de gençlerin geç yaşta evlendiklerine işaret etti ve gençlerin evlilik yaşlarının gittikçe yükseldiğini ifade etti. Kızların da erkeklerin de genç yaşta evlenmemesinden yakınan Erdoğan, birçok gencin 30'lu yaşlardan sonra evlendiklerini konuşmalarında belirtti.

Sert Tepki Gösterdi

Geç evlenen vya da evlilik olmaksızın bir arada yaşayan gençleri hedefine alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında bu tip durumların ahlaka uygun olmadığının altını çizerek medyanın da aile kurumuna zarar veren bu olguları özendirdiğini ifade etti. Dini yönden de evlenmenin ve çoğalmanın önemine atıfta bulunarak konuşmasını tamamlayan Recep Tayyip Erdoğan, gençleri evlenmeye davet etti.

Bu konuşmaların ardından ulusal bir haber sitesi üzerinden 30 yaşından sonra bekar olanlara kademeli olarak vergi uygulanacağı haberini yaptı. Hiçbir kaynak gösterilmeden yapılan haber sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem haline gelirken, konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama gelmedi. 

Son Güncelleme: 12.01.2020 20:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeşme'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü
Çeşme'de göçmenleri taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü
Tarsus'ta tren faciası! Tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti
Tarsus'ta tren faciası! Tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti
Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü
Balıkesir'de 20 yaşındaki genç, köpeğini döven babasını öldürdü
Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi!
Bingöl, Karlıova'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi!
Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri
Mutfak ve Banyo lavabolarından gelen kötü kokulara doğal yöntem çözümleri
Günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?
Günlük burç yorumları 12 Ocak 2020 Pazar - Burcunuzun hayatınız üstündeki etkileri nasıl olacak?

Popüler Haberler

Şampiyon dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Şahin Kendirci hakkında bilgiler
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon fragmanı için gözler Netflix'de!
Kanalların yayın akışları 13 Ocak Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
AGİ 2020 ne kadar, kaç TL? Bekar, evli, 1, 2 çocuklu AGİ 2020 ücret tablosu
İstanbul Havalimanı uyku kabini fiyatları saatlik kullanım ücretleri
Tolga Sarıtaş Çukurda oynayacak mı? Aras Bulut İynemli’den soğuk cevap
Cem Yılmaz dizi mi çekecek? Ünlü komedyenden dizi müjdesi
Not ortalaması hesaplama, ağırlıklı ortalama ile takdir teşekkür hesaplama yeni formülü
2020 KOSGEB engelli desteği nedir? Kosgeb engelli desteği nasıl alınır, şartları nelerdir?
Asperger Sendromunun belirtileri nelerdir? Asperger Sendromunun tedavisi nasıl gerçekleşiyor?
Loris Karius Beşiktaş – Altınordu maçındaki kendi kalesine gol hatası sosyal medyada!
Annelere 2020'de yapılacak destek ödemeleri 7500 TL'yi buluyor!
Sıfır bir filmi nerede çekildi?
Doğum yapan asgari ücretli anneye süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımıyla 7.500 TL ödeme
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2020 Jandarma Kadın Erkek Astsubay Alımı Branşları Netleşti!
Otomatik deprem nedir, ne demektir? Revize deprem nedir? Otomatik ve revize deprem anlamı
Deprem çantasında neler bulundurulmalıdır? Deprem çantası nasıl hazırlanır?
KPSS kaç nete kaç puan gelir? 2020 Lise KPSS Puan Hesaplama işlemleri
MEB 2020 sınavları tarihleri belli oldu
Baraj dizisi nerede çekiliyor? Baraj dizisinin çekildiği yerler
Ramazan ilk oruç günü başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimi ve ramazan ayı başlangıç tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.