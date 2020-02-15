betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

30.000 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı tarihleri belli oldu mu?

Başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, "30.000 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı tarihleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, bekçi alım tarihi ve bekçi alım şartları...

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:30
30.000 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı tarihleri belli oldu mu?

2020 bekçi alım tarihi ve bekçi alımı şartları başvurud bulunmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Polis Akademisi tarafından yapılacak olan 2020 bekçi alım tarihi ve bekçi alım şartları...

2020 Bekçi alım tarihleri belli oldu mu?

2020 yılında Polis Akademisi tarafından yapılacak olan bekçi alımı 568 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olarak toplamda 672 bekçi alımı yapılacak. Ancak, bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için henüz bekçi alımı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2020 Bekçi alımı başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- En az 1.67 cm boyunda olmak,

- Başvuru yapmış olduğu il sınırında en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

- Askerlik görevini tamamlamış olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak,

- Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Kamu haklarından makhum olmamak,

- İşini yapmasına engel olacak bir durum olmaması,

- Sılah taşımaya hukuki bir engelinin olmaması,

- Alkol, uyuşturucu ve madde kullanımı nedeni ile tedavi görmemiş olması,

- Hüküm giymemiş olmak,

- Terör örgütlerine katılmamış olmak.

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Tunceli'de gece vaktinde deprem
Son Dakika! Tunceli'de gece vaktinde deprem
Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı
Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
İrem Derici, Mustafa Ceceli ve Sinan Akçıl'ın seslendirdiği Çok Sevmek Yasaklanmalı şarkısı yayınlandı!
TOKİ 2020 Sosyal konut kura sonuçları ne zaman belli olacak? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli oldu mu?
Rüyada Kabe'yi görmek nedir? Rüyada Kabeyi görmenin anlamı ve tabiri
Puhutv çöktü mü? Jet Sosyete ve Babil yeni bölümü neden başlamıyor?
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
Rüyada lale görmek ne demektir? Rüyada lale görmenin tabiri ve anlamı
Şok hafta sonu geçerli indirimler 15-18 Şubat 2020 kataloğu
O Ses Türkiye'deki finalist Uygar Erdoğan kimdir?
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu Alkan Dalgakıran’ın hayat hikayesi
Hercai 33. bölüm fragmanı izleyen herkesi şok etti!
Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı kimin? Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı sözleri ve videosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.