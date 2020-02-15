30.000 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 Bekçi alımı tarihleri belli oldu mu?

2020 bekçi alım tarihi ve bekçi alımı şartları başvurud bulunmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Polis Akademisi tarafından yapılacak olan 2020 bekçi alım tarihi ve bekçi alım şartları...

2020 Bekçi alım tarihleri belli oldu mu?

2020 yılında Polis Akademisi tarafından yapılacak olan bekçi alımı 568 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olarak toplamda 672 bekçi alımı yapılacak. Ancak, bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için henüz bekçi alımı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2020 Bekçi alımı başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az lise mezunu olmak,

- En az 1.67 cm boyunda olmak,

- Başvuru yapmış olduğu il sınırında en az bir senedir ikamet ediyor olmak,

- Askerlik görevini tamamlamış olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak,

- Rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Kamu haklarından makhum olmamak,

- İşini yapmasına engel olacak bir durum olmaması,

- Sılah taşımaya hukuki bir engelinin olmaması,

- Alkol, uyuşturucu ve madde kullanımı nedeni ile tedavi görmemiş olması,

- Hüküm giymemiş olmak,

- Terör örgütlerine katılmamış olmak.