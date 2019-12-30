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31 Aralık 2019 okullar, hastaneler, bankalar , PTT 'ler noterler ve kamu kurumları kapalı mı olacak? Yarım gün tatil olacak mı?

Yılbaşıyla birlikte tatilin ne kadar olacağı merak konusu oldu. 31 Aralık 2019 tarihinde okullar, hastaneler, bankalar, PTT, noter ve kamu kurumları gibi yerlerin yarım gün tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:15
31 Aralık 2019 okullar, hastaneler, bankalar , PTT 'ler noterler ve kamu kurumları kapalı mı olacak? Yarım gün tatil olacak mı?

Yeni yıla girilmesine az bir zaman kala herkes yılbaşı tatilinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk geldiği için özellikle kamu kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu.

Yılbaşı Tatili 1 Gün

Yılbaşı her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 gün olacak şekilde uygulanacak. Öğrenciler, memurlar 1 Ocak Çarşamba günü 1 gün tatil yapacak.

30 – 31 Aralık Yarım gün Tatil Mi?

30 ile 31 Aralık’ta kamu kurumları, hastane, noter gibi yerler tatil yapmayacak. Ayrıca yine aynı tatilde okullar da açık olacak. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Çarşamba günü uygulanacak.

Tatilin ardından 2 Ocak Perşembe günü PTT, banka, okul gibi kurumlar açık olacak.

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:15
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