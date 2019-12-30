31 Aralık 2019 okullar, hastaneler, bankalar , PTT 'ler noterler ve kamu kurumları kapalı mı olacak? Yarım gün tatil olacak mı?

Yeni yıla girilmesine az bir zaman kala herkes yılbaşı tatilinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. 1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk geldiği için özellikle kamu kurumlarının açık olup olmadığı merak konusu oldu.

Yılbaşı Tatili 1 Gün

30 – 31 Aralık Yarım gün Tatil Mi?

Yılbaşı her yıl olduğu gibi bu yılda da 1 gün olacak şekilde uygulanacak. Öğrenciler, memurlar 1 Ocak Çarşamba günü 1 gün tatil yapacak.

30 ile 31 Aralık’ta kamu kurumları, hastane, noter gibi yerler tatil yapmayacak. Ayrıca yine aynı tatilde okullar da açık olacak. Yılbaşı tatili sadece 1 Ocak Çarşamba günü uygulanacak.

Tatilin ardından 2 Ocak Perşembe günü PTT, banka, okul gibi kurumlar açık olacak.