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32 mülteci Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı

Ege Denizinde yine can pazarı yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri 32 sığınmacının olduğu botu açık denizde bıraktı. Göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Detaylar haberimizde.

17 Nisan 2020 Cuma 13:39
32 mülteci Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı

32 mülteci Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde şişme botla karşıya geçmek isteyen göçmenler Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Türk kara sularına gönderirken, açık denizde kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Gelen bilgilere göre Yunan güçlerinin açık denizde bıraktığı 32 düzensiz göçmenin bulunduğu bota yardım çağrısında bulunan göçmenler Türk Sahil Güveliği tarafından kurtarıldı. Kurtarılan sığınmacılar arasında kadın, çocuk ve yaşlıların yer aldığı aktarıldı. Sığınmacıların 21’i Kongo uyruklu, 7’si Suriye, 2’si Somali, 1’i Orta Afrika ve Iraklı olduğu açıklandı. 32 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi. Sığınmacılara yemek ve battaniye dağıtıldı.

Son Güncelleme: 17.04.2020 13:39
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