32 mülteci Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı
Gelen bilgilere göre Yunan güçlerinin açık denizde bıraktığı 32 düzensiz göçmenin bulunduğu bota yardım çağrısında bulunan göçmenler Türk Sahil Güveliği tarafından kurtarıldı. Kurtarılan sığınmacılar arasında kadın, çocuk ve yaşlıların yer aldığı aktarıldı. Sığınmacıların 21’i Kongo uyruklu, 7’si Suriye, 2’si Somali, 1’i Orta Afrika ve Iraklı olduğu açıklandı. 32 düzensiz göçmen Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi. Sığınmacılara yemek ve battaniye dağıtıldı.
Son Güncelleme: 17.04.2020 13:39