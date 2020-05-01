3600 SGK prim gün şartıyla ne zaman emekli olurum, şartları nelerdir?

Uzun yıllar boyunca çalışan insanlar, nasıl emekli olacaklarını araştırmaktadır. Posta Gazetesi’nden SGK uzmanı Ekrem Sarısu'ya sorulmuş 2 soru ve cevabını sizler için bir araya getirdik. İşte bu sorular ve yanıtları…

Birinci soru: İlk işe giriş tarihim 22 Nisan 1994. Toplam 891 gün primim var. Ne zaman veya nasıl emekli olabilirim?

Doğum tarihiniz, askerlik tarihiniz ve askerlik süreniz hakkında bilgi vermemişsiniz. Oysa bu bilgiler önemli. 2709 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

İkinci soru: 8 Ağustos 1968 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Ocak 1993. 6250 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim?

5675 günden fazla priminiz ve 25 yıl sigortalılık süreniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yapmışsanız, 40 gününü borçlanarak 53 yaşınızı dolduracağınız 8 Ağustos 2021’de emekli olmanız da mümkün.

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