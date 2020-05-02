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4 Banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi personel alımı yapacak

4 özel banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi alacak. İşte bankaların personel alım şartları ve alım yapacak bankalar.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:12
4 Banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi personel alımı yapacak

Bankalar personel alım ilanları yayınlamaya devam ederken, ülke genelinde personel alımları yapan 4 banka yeni ilanlar yayınladı. Pek çok ilde görevlendirilecek gişe memuru alımları yapılacağı aktarıldı. Personel ihtiyaçlarının giderilebilmesi için bankalar, bireysel ilanlarla bir arada personel ilanları paylaşabilmektedir.

4 banka Türkiye genelinde gişe yetkilisi istihdam edecek

Nisan ayında başlayan personel alımları çerçevesinde 4 banka, Türkiye’de farklı illerde görevlendirilecek personel adaylarına iş olanağı sağlayacak. Gişe yetkilisi alacak 4 banka ise;

Odeabank,

Yapı Kredi,

Türkiye Finans Katılım Bankası,

Burgan Bank’tır.

Odeabank gişe yetkilisi personel alım şartları

Odeabank, Türkiye genelinde personel alımları yapılacağını duyurdu. Bu çerçevede istihdam edilecek adaylar; Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde istihdam edilecekler. Başvuruda bulunacak adayların;

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,

Tercihen en az 2 yıl deneyim,

Sorumluluk sahibi olmak,

İletişim beceriler güçlü olmak,

Kolay iletişim kurabilmek,

Yeniliklere açık olmak,

Kendini geliştirmek,

İyi seviyede İngilizce bilmek gerekmektedir.

Yapı Kredi gişe yetkilisi personel alım şartları

Yapı Kredi Türkiye genelinde yeni gişe memuru alımları yapılacak. Buna göre Yapı Kredi bünyesinde istihdam edilecek olan personel; Balıkesir, Giresun, Rize ve Trabzon’da görevlendirilecek. Bankanın gişe yetkilisi personel alım şartlarına göre başvuru sahibinin;

İİBF lisans mezunu olması,

Tercihen en az 1 yıl bankacılık deneyimine sahip olması,

Müşteri ilişkileri güçlü olmak,

Kendine güven duymak,

Yetiştirilmeye açık olmak,

Erkek adayların askerliğini tamamlamış veya 2 yıl tecil ettirmiş olmak gerekmektedir.

Türkiye Finans Katılım Bankası gişe yetkilisi personel alım şartları

Türkiye Finans Katılım Bankası, ülke genelinde yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Şanlıurfa şubesinde gezici şube yetkilisi olarak istihdam edilecek personel adayları aranıyor. Finans Katılım Bankası başvurularında;

4 yıllık lisans mezunu olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Bankanın bütün şubelerinde görev alabilecek olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Burgan Bank gişe yetkilisi personel alım şartları 

Burgan Bank Türkiye genelinde yeni personel istihdam edileceğini duyurdu. Açıklama çerçevesinde Burgan Bank gişe yetkilisi olacak adaylar İstanbul’da dönemsel olarak görev yapacaklar. Gurgan Bank gişe yetkilisi personel alım şartları ise;

En az ön lisans mezunu olması,

Tercihen lisans mezunu olması,

Bankalarda şube operasyon bölümünde en az 2 yıl deneyimli olması,

Şubedeki bütün nakit işlemlere hakim olması,

Kasa sayımı işlerine hakim olması,

Kasa mutabakatına hakim olması,

Nakit işlemleri noktasında tecrübeli olması,

Kredi ve dış ticarete ilişkin bilgi sahibi olması,

İstanbul – Avrupa yakasında ikamet etmesi,

Erkek adayların askerlik hizmetini  tamamlamış olması gerekmektedir.

Son Güncelleme: 02.05.2020 22:12
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