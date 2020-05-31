500 liraya razı oldu 6300 lira ceza yedi

Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu halde intihara kalkışan adam 500 lira teklif edilince intihardan vazgeçti ancak polis adama iki kez kısıtlamaya uymamaktan 6 bin 300 lira para cezası kesildi

500 liraya razı oldu 6300 lira ceza yedi
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İntihara teşebbüs olayı bugün Bursa'da yaşandı.

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan genç bir şahıs Bursa'da bu dönemde parasız kaldığını ve bunalıma girdiğini iddia ederek 2 kez yükse binaların üstüne çıkıp intihara teşebbüs etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrasında ve yoldan geçen bir iş adamının intihardan vazgeçmesi şartıyla 500 lira vereceğini söylemesi ile kağıt toplayarak geçimini sağlayan kişi intihardan vazgeçti ve aşağı indi.

500 LİRAYA İKNA OLDU 6300 TL CEZA YEDİ

İfadesi alınmak üzere bu sefer Nilüfer Polis Merkezi'ne götürülen Güllüoğlu'na kısıtlamaya 2 kez uymadığı gerekçesiyle toplam 6300 lira daha ceza kesildi. Polis ekipleri Güllüoğlu'nu bir daha intihara kalkışmaması için uyarırken, şahsın başka şehirlerde de benzer hareketlerde bulunup bulanmadığının, bu durumu suistimal edip etmediğinin araştırıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020, 17:48

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