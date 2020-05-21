65 yaş seyehat belgesi nedir, şartları neler? 65 Yaş memleket izni seyehat belgesi HES kodu nerden nasıl alınır?

65 yaş seyahat belgesi nedir, şartları neler? 65 yaş memleket izni seyahat belgesi HES kodu nerden nasıl alınır? Memlekete gitmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların önü açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tek yöne ve bir defa olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların memlekete gidebileceklerini söyledi.

65 yaş seyehat belgesi nedir, şartları neler? 65 Yaş memleket izni seyehat belgesi HES kodu nerden nasıl alınır?
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65 Yaş ve Üstü Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Salgın sonrası alınan kararlar nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar tek yön ve bir defa olmak şartıyla memleketlerine gidebilecek. Ancak memleketine gitmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bir ay içerisinde ikamet ettikleri yerden ayrılmamış olması gerekmektedir. Bu şarta uyan vatandaşlar memleketlerine gidebilecek. Memleketine gittikten sonra geri dönmek isteyen vatandaşların seyahat izin belgesi alması gerekmektedir. Seyahat izin belgesini almak için belirli şartları sağlıyor olmak gerekmektedir. Aksi halde seyahat izin belgesi verilmez.

Seyahat izin belgeleri şehirlere kurulmuş olan toplam 199 seyahat izin hattı üzerinden alınabildiği gibi e- devlet sisteminden de alınabilmektedir. E- devlet üzerinden e- başvuru kısmına tıklayarak seyahat izni almak için başvuru yapabilirsiniz. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da 199 u arayarak ya da e- devlet sistemine girerek seyahat izni için başvuru yapabilmektedir. Eğer bu yollarla başvuru yapamadıysanız Kaymakamlıklara giderek de başvuru yapabilirsiniz.

65 yaş ve üzerine salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı konmuştur ve bu yasak devam etmektedir. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar memleketlerine geri dönmek şartıyla bir defa ve tek yönlü yolculuk yapabilecek. Sağlık ocakları ya da aile hekimleri 65 yaş ve üzeri vatandaşların yolculuk yapacak durumda olup olmadığını belirleyecek. Memleketine gitmek isteyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bir ay içerisinde herhangi bir yere gitmemiş olması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı Seyahat İzni Genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaların ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşların memlekete gitme olayının önü açıldı. Ancak bu vatandaşlar memleketlerine tek başlarına gidememektedir. Tek yön gidebileceklerdir ve yanlarında en az 1 ve en fazla 2 kişi olmalıdır. Dilekçe ile Kaymakamlığa başvuru yapıldıktan sonra seyahat izni verilmektedir. Seyahat izni alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar memleketlerine dönebilecek.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 18:49

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