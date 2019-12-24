7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çete lideri okul müdürü çıktı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 7 ilde operasyon düzenleme kararı aldı. Özel harekat polisleri ile birlikte Hakkari merkez olmak üzere Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler.
Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte tutuklanan diğer şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme sonrasında emekli okul müdürü dahil 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı.
Son Güncelleme: 24.12.2019 22:56