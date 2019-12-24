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7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çete lideri okul müdürü çıktı

Hakkari merkez olmak üzere 7 ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu maddeye el konulurken çete lideri olduğu belirtilen emekli okul müdürüyle birlikte 18 kişi gözaltına alındı.

24 Aralık 2019 Salı 22:56
7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çete lideri okul müdürü çıktı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 7 ilde operasyon düzenleme kararı aldı. Özel harekat polisleri ile birlikte Hakkari merkez olmak üzere Gaziantep, Kilis, Van, Antalya, Nevşehir ve Diyarbakır'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdiler.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 51 kilo 61 gram metamfetamin, 7 kilo 157 gram esrar, 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Ekipleri ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler el koyarken, uyuşturucu ticareti yapan sözde çete üyelerini de yakaladı. Çete liderleri başta olmak üzere 18 kişinin gözaltın alındığı opearsyonlarda çete lideri olarak bilinen kişinin emekli okul müdürü olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden emekli okul müdürü ile birlikte tutuklanan diğer şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme sonrasında emekli okul müdürü dahil 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 5'i adli kontrol şartı olmak üzere 8 kişi de serbest bırakıldı. 

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:56
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