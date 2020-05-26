8 aracı olan kişi 1000 liralık sosyal yardıma başvurmuş

İstanbul Avcılar'da korona virüs sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara ödenen 1000 TL sosyal yardıma 8 otomobili olan kişinin başvuru yapması düşündürdü.

8 aracı olan kişi 1000 liralık sosyal yardıma başvurmuş
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Korona virüs vakaları sebebiyle işin kaybeden veya çalışamayan bu sebeble zor günler geçiren vatandaşlarımıza 1000 tl sosyal yardım ödemeleri yapılmıştı.1000 tl sosyal yardım ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruların alınmasıyla ihtiyac sahibi kişilere ödendi.

ÜZERİNE 8 ARAÇ KAYITLI KİŞİ 1000 TL YARDIM İSTEMİŞ

Mayıs ayında İstanbul Avcılardan üzerine 8 otomobili kayıtlı M.İ.T isimli şahıs 1000 TL sosyal yardım için e devlet üzerinden başvuru yaptığı tespit edildi.Kaymakamlığın mercek altına aldığı kayıtlarda başvuru sahibinin aile fertlerine ait farklı tarihlerde yapılmış başvuruların da olduğu belirlendi.

Düşündüren olay ile ilgili açıklama yapan Avcılar Sosyal Yardımlaşma Müdürü Bilal Yıldız, "Biz burada hem Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakıf Hizmetlerini yürütüyoruz aynı zamanda da İlçe Vefa Koordinasyon Merkezimiz burası. Burada vatandaşlarımız arasından öncelikli olan 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Pandemi üzerinden gelen talepleri bütünleşik sistemimizde inceliyoruz, kişilerin gelir ve gider durumlarına bakılıyor. İhtiyaç sahibi gerçekten muhtaçlık sınırının altında ise biz bu vatandaşlara uygun olan yardım ne ise karşılıyoruz. Maalesef suistimal edenler var. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de çıkıyor. Araçları olan, evleri olan, dükkanları olan kalburüstü diyebileceğimiz insanlar maalesef oluyor" diye konuştu.

"9-10 TANE OTOMOBİLİ OLAN ARAÇ SAHİPLERİNİN DE BAŞVURDUĞU OLUYOR''

Yıldız, "Gördüğümüz kadarıyla 9-10 tane aracı olan ve en düşük modeli 2016 olan araç sahiplerinin de başvurularını gördük. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Bunların olması hiç hoş değil. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapılır, bu insanlara nasıl bir vicdan eğitimi verilir bunun cevabını vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyorum. Mazlumların onlara edeceği dua ve beddualara bırakıyoruz. Bu gibi durumların olması bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Biz bu başvurulara personel, zaman, bilgisayarlar vesaire gibi devletin imkanlarını ayırıyoruz. Maalesef bu şekilde tüketen insanlar yüzünden biraz daha belki zorlanıyoruz ama elimizden geldiğince 7-24 esasında çalışarak insanlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Bu noktada tabii ki de bu insanların başvuru yapmaması, gerçek ihtiyaç sahiplerinin hakkına girmemesini özellikle istirham ediyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 11:18

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