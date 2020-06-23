İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.433
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5719
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

Meterolojinin sarı alarm uyarısının hemen ardından İstanbul'da sağanak yağış başladı. Bu anları haber izleyicileri ile buluşturmak isteyen A Haber muhaberi Melis Coşan ise canlı yayındaydı. Canlı yayın sırasında gittikçe şiddetini arttıran yağmurun kurbanı oldu.

23 Haziran 2020 Salı 20:15
A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı
Takip Et:


Değişen iklim koşulları ile bu sene tam anlamıyla yaz mevsimi geldi diyemedik. Yaklaşık 2 haftadır ülke genelinde devam eden şiddetli sağanak yağışlar bugün İstanbul'u vurdu. İstanbul bir anda sağanak yağışın kurbanı oldu. 

A haber muhabiri Melis Coşan canlı yayın sırasında yaralandı

Meterolojinin sarı alarm uyarısının ardından çok kısa sürede İstanbulu etkisi altına alan yağışın haberini yapmak için Beşiktaş'ta bulunan Melis Coşan ve kameraman arkadaşı çok zor şartlar altında canlı yayın çekimi yapıyordu. Yağmur şiddetini arttırınca konuşmakta bile zorluk çeken Melis Çoşan kameraman arkadaşını ağaçlara karşı uyardığı anda şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçtan kopan bir parça kafasına düştü. Anında kanlar içinde kalan Melis Coşan yayına devam edemedi. Bu anlar kameraman arkadaşı tarafından kayıt altına alınıyordu ve A Haber ekranlarına yansıdı. 


Son Güncelleme: 23.06.2020 20:15
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 bin yılda bir açan çiçek Çanakkale'de görüldü
3 bin yılda bir açan çiçek Çanakkale'de görüldü
A101 25 Haziran Perşembe aktüel ürünler katalogu yayınlandı
A101 25 Haziran Perşembe aktüel ürünler katalogu yayınlandı
Yaralı olarak bulunan sansar ve kargalar ait oldukları yere bırakıldı
Yaralı olarak bulunan sansar ve kargalar ait oldukları yere bırakıldı
Maskesiz dolaşmanın cezası kaç TL ?
Maskesiz dolaşmanın cezası kaç TL ?
3 aylık bebeğin acı ölümü
3 aylık bebeğin acı ölümü
Bakan Koca sosyal medyadan yapılan eleştirilere kulak verdi! O fotoğrafı değiştirdi
Bakan Koca sosyal medyadan yapılan eleştirilere kulak verdi! O fotoğrafı değiştirdi

Popüler Haberler

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
LGS MEB Sınav Görevi Öğretmen Ücretleri
Netflix yeni dizisi Space Force’un fragmanı yayınlandı!
Black Mirror yapımcısından yeni sezon açıklaması geldi. Black Mirror yeni sezon yayınlanacak?
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
500 TL Bayram harçlığı yardımı yapılacak mı? Bayram harçlığı ödemelerinde son durum ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.