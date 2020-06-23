A haber muhabiri canlı yayında kanlar içinde kaldı

A haber muhabiri Melis Coşan canlı yayın sırasında yaralandı

Değişen iklim koşulları ile bu sene tam anlamıyla yaz mevsimi geldi diyemedik. Yaklaşık 2 haftadır ülke genelinde devam eden şiddetli sağanak yağışlar bugün İstanbul'u vurdu. İstanbul bir anda sağanak yağışın kurbanı oldu.

Meterolojinin sarı alarm uyarısının ardından çok kısa sürede İstanbulu etkisi altına alan yağışın haberini yapmak için Beşiktaş'ta bulunan Melis Coşan ve kameraman arkadaşı çok zor şartlar altında canlı yayın çekimi yapıyordu. Yağmur şiddetini arttırınca konuşmakta bile zorluk çeken Melis Çoşan kameraman arkadaşını ağaçlara karşı uyardığı anda şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçtan kopan bir parça kafasına düştü. Anında kanlar içinde kalan Melis Coşan yayına devam edemedi. Bu anlar kameraman arkadaşı tarafından kayıt altına alınıyordu ve A Haber ekranlarına yansıdı.