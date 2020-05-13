A101, 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler katalogunu duyurdu

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketleri indirimli ürünler kataloğunu paylaştı. A101 marketlerinde 14 Mayıs 2020 tarihinde aktüel ürünler indirimler yapılacak Vatandaşlar aktüel ürünler kapsamında indirimli fırsatları merak ediyor.

14 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak olan indirimli ürünler arasından temel gıda malzemelerinden elektronik ürünlerine kadar birçok üründe indirim yapıldı. Bu ürünlerin arasında en dikkat çekenleri Toshiba Smart TV, Xiaomi Redmi 8 cep telefonu, Honor 7S cep telefonu, SEG çamaşır makinesi ve turbo fırını oldu. Bu ürünlerin yanı sıra ev eşyalarında da indirimler mevcut. İşte A101’in 14 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu;

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 15:02