A101 25 Haziran Perşembe aktüel ürünler katalogu yayınlandı
Müşterilerine uygun ürün fırsatı sunan A101, 25 Haziran Perşembe günü raflarda olacak aktüel ürünler katalogunu yayınladı.
21 Haziran 2020 Pazar 19:13
Takip Et:
Türkiye’de 9000 bin şubesi bulunan A101 marketlerin, aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe kampanyalı ürünleri satışa sunan A101’de, bu hafta elektronik ürünler yer alıyor. 25 Haziran Perşembe günü raflarda olacak uygun fiyatlı ürünler kataloğunu haberimizde derledik.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.