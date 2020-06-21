A101 25 Haziran Perşembe aktüel ürünler katalogu yayınlandı

Türkiye’de 9000 bin şubesi bulunan A101 marketlerin, aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Perşembe kampanyalı ürünleri satışa sunan A101’de, bu hafta elektronik ürünler yer alıyor. 25 Haziran Perşembe günü raflarda olacak uygun fiyatlı ürünler kataloğunu haberimizde derledik.