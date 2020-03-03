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A101 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu

Türkiye’nin pek çok farklı noktasındaki mağazalarıyla vatandaşların bir numaralı marketi olan A101’de indirimler yapılmaya devam ediyor. İnternet üzerinde A101’de gelecek hafta 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimleri araştırılıyor. İşte önümüzdeki hafta yapılacak olan indirimler…

03 Mart 2020 Salı 18:22
A101 7-14 Mart 2020 hafta sonu indirimli ürünler kataloğu

Türkiye’nin hemen her bölgesinde açtığı şubeleri ile pek çok vatandaşın bir numaralı uğrak noktası haline gelmiş olan A101 marketlerinde her hafta indirimler yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar 7 Mart ile 14 Mart tarihleri arasında A101 marketlerinde hangi ürünlerde indirim kampanyası olduğunu merak ediyorlar.

7 Mart ile 14 Mart tarihleri arasında A101 marketlerinde yapılacak olan indirim kampanyalarında haftanın yıldızları bölümünde oldukça uygun fiyatlı ürünler alıcılarını bekliyor. A101 marketleri üzerinden yapılacak olan 10 TL ve üzeri alışverişlerde 500 gram paket Ofçay 16.95 TL fiyat yerine sadece 9.95 TL’ye satın alınabiliyor. İşte 7 Mart ve 14 Mart arasında uygulanan indirim kampanyasında yer alan ürünlerin tümü…

 

Son Güncelleme: 03.03.2020 18:22
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