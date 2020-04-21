A101 Aktüel İndirimli Ürünler Kataloğu yayınlandı 23 Nisan 2020

A101 marketlerinde 23 Nisan ve ramazan ayına özel indirimli birbirinden farklı ürünlerin bulunduğu A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. A101 marketleri tarafından sizlere özel hazırlanmış 23 nisan'a ve Ramazan ayına özel indirimli ürünlerin yer aldığı a101 aktüel ürünler kataloğunu sizler için inceliyoruz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 -24 NİSAN

Yaklaşan ramazan ayına özel sucuk ve peynir fiyatlarında,çay, pastırma,yoğurt,dondurma ve daha bir çok üründe 23 nisan indirimi ile birlikte a101 market reyonlarında yerini alıyor.Sizlerde bu a101 marketlerine gitmeden önce a101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyebilir , indirimli ürünlerin fiyatlarını öğrenebilirsiniz

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 -24 NİSAN