A101 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 9- 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında a101 market raflarında sizleri bir çok indirimli ürünler bekliyor.Sizler A101 marketlerine gitmeden evvel bu indirimleri A101 Aktüel ürünler kataloğun'dan inceleyebilirsiniz.

A101 Aktüel ürünler kataloğu 9-15 MAYIS

Kataloğun bu sayfasında sofralarınızda en çok tükettiğiniz yoğurt, pirinç ve salça gibi ürünlerin yanında atıştırmalık kurabiye,çikolata gibi bir çok ürün indirimli fiyatlar ile sizleri bekliyor.

A101 Aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Mayıs 2020

A101 marketlerinden yapacağınız 10 tl ve üzeri alışverişlerinize özel olarak zeytinyağı ve ton balığı nindirimli fiyatlar ile sizleri market raflarında bekliyor.

A101 Aktüel ürünler kataloğu 9- 15 Mayıs 2020

Özellikle iftar sofralarından sonra rahatça tüketebileceğiniz dondurmalar indirimli fiyatlar ile market raflarından önce incelemeniz için A101 Aktüel ürünler kataloğun'da sizleri bekliyor.

A101 Aktüel ürünler kataloğu

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 01:25