Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde 9000 market olarak faaliyet gösteren A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu'da sizler için.A101 marketlerinde bu haftaki indirimli ürünler kahvaltı yada sahur sofralarını vazgeçilmezi beyaz penir,pekmez,salam,kaşar ve daha bir çok ürünleri,temizlik için deterjan ,kireç çözücü gibi daha bir çok ürün sizleri bekliyor.

Sizlerde tüm ürünleri marketler gitmeden evvel A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu'nda inceleyebilirsiniz.

İŞTE A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu - 1

İŞTE A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu - 1

A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu diğer sayfasında ise 10 tl üzeri alışverişlerinizde indirimli deterjan ve yumuşatıcı gibi temizlik ürünleri market raflarında önce katalog'ta sizleri bekliyor