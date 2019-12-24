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Adana'da vahşet! Sevgilisinin önce dilini kesti sonra bıçakladı

Adana'da, sevgilisinin dilini kesen adam daha sonra aynı bıçakla sevgilisini bıçakladı. Olayın geçtiği otomobilden zorla indirilen adam çevredekiler tarafından linç edildi.

24 Aralık 2019 Salı 22:55
Adana'da vahşet! Sevgilisinin önce dilini kesti sonra bıçakladı

Adana'da otomobilin içerisinde bulunan iki sevgilinin tartışması kanlı bitti. Direksiyon başındaki M.K. isimli bir adan yanında oturan sevgilisyle araç içerisinde tartışmaya başladı. Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda adam tartışmanın büyümesi üzerine Neslihan A. isimli sevgilisinin önce dilini kesti. Daha sonra aynı bıçakla Neslihan A.'nın vücuduna saplamaya başladı. 

Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdileri. Olay yerine polis gelene kadar araç içerisinden adamı zorla indiren vatandaşlar yanındaki kadını öldürmeye çalışan M.K.'yi döverek linç etmeye çalıştılar.

Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ettikten sonra yaralanan genç kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların lincinden zorla kurtulan M.K. ise bir diğer ambulansla hastaneye sevk edildi.

Her iki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Neslihan A.'yı öldürmeye çalışan M.K. hakkında polis ekipleri bir soruşturma başlattı. Saldırgan, hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınması için Emniyet Müdürlüğüne götürülecek.

Son Güncelleme: 24.12.2019 22:55
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