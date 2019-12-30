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Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?

Adli Tıp Kurumu'nun İstanbul'da bulunan merkezine personel alımı yapılacak. Sınava girmek isteyen vatandaşlar ve bu alanla ilgilenen kişiler, ''Adli Tıp Kurumu başvuru şartları neler?'' sorusunu aratmaya başladılar. Peki, Adli Tıp Kurumu başvuru şartları neler? Adli Tıp Kurumu personel alımı için gerekli evraklar neler? İşte tüm detaylar...

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:02
Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı gerçekleşecek! Personel alımı şartları ve gerekli belgeler neler?

Adli Tıp Kurumu'nun İstanbul'da bulunan merkezine personel alımı yapılacak. Personel alımı sınavı başta sözlü sınav yapılarak gerçekleşecek. Vatandaşların gireceği bu sözlü sınav sonuçları incelenerek sekiz personel alımı gerçekleşecek. Peki, Adli Tıp Kurumu başvuru şartları neler? Adli Tıp Kurumu için gerekli evraklar neler? İşte, gerçekleşecek olan personel alımı hakkında tüm detaylar haberimizde...

Adli Tıp Kurumu başvuru şartları neler?

Adli Tıp Kurumu tarafından personel alımı için yapılacak olan sözlü sınava başvuracak olan vatandaşların İktisadi ve İdari Bilimler Programları ile Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe gibi lisans programlarından mezun olunması isteniliyor. Geçtiğimiz senelerde gerçekleşmiş olan KPSS sınavından en az 70 puan almaları gerekiyor. 

Adli Tıp Kurumu personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 20 Ocak Pazartesi gününden itibaren 31 Ocak Cuma gününe kadar Adli Tıp Kurumu'nun resmi intenet adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Adli Tıp Kurumu'nun resmi intenet sayfası için aşağıda ki linke tıklayınız.

http://www.atk.gov.tr/

Başvuruda bulunan vatandaşların sınava girme imkanı tanıldığında KPSS puanları esas alınarak en yüksek alandan en düşüğe doğru puan ortalaması çıkarılacak ve bu aşamadan sonra adaylar sözlü sınava girme hakkına sahip olacaklar.

Adli Tıp Kurumu'nun gerçekleştireceği sözlü sınav Bahçelievler'de bulunan merkez binasında gerçekleştirilecek. 

Adli Tıp Kurumu başvuru şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 35 yaşınını bitirmemiş olmak

- Akıl hastalığının olmaması

- Gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olması

- Askerliğini tamamlamış olması veya askerlik çağına gelmemiş olması

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:02
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