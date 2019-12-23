Adli Tıp Uzmanı nasıl olunur? Adli Tıp Uzmanı başvuru şartları

Son zamanlarda televizyon kanallarında yayınlanan polisiye dizileri ve filmleri, izleyicilerin adli tıp uzmanlığı mesleğine olan ilgilerinin artmasına neden olmuş durumda. Adli tıp uzmanlığı, doktorların ilgili kurumlarda verilen eğitimleri tamamlamaları ile olunabilmektedir.

Adli tıp uzmanlığının TDK sözlüğündeki anlamına bakıldığında, mahkemelerin gerçeği meydana çıkarması için gerekli çalışmalara yardımcı olan tıp kolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Adli tıp uzmanlığı filmlerde ve dizilerde izlenildiği kadarıyla genellikle otopsi yapan kişilerin mesleği olarak bilinmektedir. Ancak bu meslek kolundaki kişiler pek çok farklı şekilde çalışabilmektedirler. Aşağıdaki kısımda adli tıp uzmanlarının çalıştığı bazı iş alanları sıralanmıştır.

Ölü muayenesi

Otopsi

Travmaya maruz kalanların muayenesi

Yaş tayini

Kimliklendirme

Babalık tayini

Alkol ve toksikoloji

Çocuk istismarı

Diğer yandan adli tıp uzmanları, alanları ile ilgili olarak tanıtım seminerleri ve konferansları düzenlemek, alanla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek ve kapsamında yer alan farklı ihtisas dairesi ile uyumlu bir şekilde çalışmak gibi görevlere de sahiptirler.

Adli tıp uzmanı olmak için öncelikli olarak tıp fakültelerinden bir tanesinden mezun olunması gerekmektedir. Tıp fakültelerinden mezun olanların tıpta uzmanlık sınavlarına girerek adli tıp alanında tercihte bulunmaları ve bu kapsamında verilen eğitimleri almaları gerekmektedir. 4 sene boyunca devam eden uzmanlık eğitimi sonrasında adli tıp uzmanı olarak göreve başlanabilmektedir.

Adli tıp uzmanı olmak isteyenlerin bu alanı seçerken iyi düşünmeleri gerekmektedir. Alan içerisinde cesetlerle uzun süreler uğraşılacağından psikolojik olarak bu durumu kaldırabilecek olanların bu mesleğe yoğunlaşmaları tavsiye edilmektedir.