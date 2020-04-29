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AFAD gönüllüsü kimler olabilir, nasıl olunur ?

Günümüzde yaşanan afetler sırasında ve sonrasında süreci AFAD yönetmektedir. AFAD gönüllülerin katkısı ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. AFAD kapsamında gönüllü olarak yer almak isteyen kişiler bunun nasıl yapılabileceğini merak etmektedirler. Peki AFAD gönüllüsü kimler olabilir, nasıl olunur? İşte detaylar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 16:36
AFAD gönüllüsü kimler olabilir, nasıl olunur ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetler öncesinde hazırlık ve afet sırasında gerçekleştirilecek olan müdahaleler ile afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetimini ve koordinasyonunu hayata geçiren bir kamu kuruluşudur.

AFAD ülkemizde yaşanan afet ve acil durumlarla ilgili tek yetkili kurumdur. İhtiyaç olması halinde Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile de işbirliği içinde çalışabilmektedir.

Diğer yandan AFAD kapsamında yer alan personeller gönüllülük esasına göre çalışmaktadırlar. Herhangi bir afet ya da acil durumda tüm vatandaşlar destekte bulunabilmektedirler.

AFAD Gönüllüsü Nasıl Olunur?

AFAD gönüllüsü olunabilmesi için bazı koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. AFAD’ın web sitesinde “Başvuru Koşulları Nelerdir?” başlığı altında gönüllülerin hangi koşullar ile alınacağı aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

  • AFAD Gönüllüsü olmaya istekli ve e-devlet şifresi olan herkes gönüllü olabilir.
  • AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
  • AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

Başvuruların yapılması ardından başvurular değerlendirilmeye alınmaktadır. AFAD Gönüllüleri Projesi ile amaçlanan hedefler aşağıdaki gibidir;

  • Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak.
  • AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak.
  • AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.
  • Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak.
  • Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı kapsamında gönüllü olunabilmesi için online eğitimlerin ve yüz yüze eğitimler ile saha eğitimlerinin bitirilmesi gereklidir. 3 modülden meydana gelen eğitim programı kapsamında AFAD gönüllüleri seviyeler halinde eğitilir ve toplum direncinin artırılması amaçlanmaktadır.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 16:36
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