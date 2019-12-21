Ağabeyinin cesediyle 10 saat suda kurtarılmayı bekledi

Antalya Merkeze bağlı Kiriş mahallesinde Atatürk caddesiyle kesişen noktada bulunan dere yatağında 10 saatlik can pazarı yaşandı. Mantar toplamak için otomobillerine binen iki kardeş köprüden geçerken dereye düştü. Taksicilik yapan Mehmet ve Levent Güvercin'in bulunduğu otomobilin dereye ters yönde düşmesinin ardından 46 yaşındaki kardeş Levent Güvercin, bulunduğu yerden kurtulmayı başardı.

Ağabeyi Mehmet Güvercin'in boğulduğunu anlayan kardeş Levent Güvercin ağabayinin cesedini bulunduğu yerden çıkararak kucağına aldı. 10 saat boyunca sesini durumaya çalışan Güvercin'in imdadına bir vatandaş yetişti. Sabaha karşı 05:00 sıralarında kazayı gören Mustafa Korkmaz isimli vatandaşın Polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler suyun içine tavanı üzerine düşmüş otomobil ve yanında Levent Güvercin'i, hareketsiz duran ağabeyini kucaklamış halde buldu.

Olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekipleri Mehmet Güvercin'i bulunduğu yerden çıkardılar. Sağlık Ekipleri ise yaptığı muayenede, Güvercin'in hayatını kaybettiği belirledi.

Cep telefonlarına ulaşamayan Güvercin kardeşlerin aileleri ise sokaklara düşerek aramaya başlamışlardı. Kardeşlerin bulunduğu haberini alan yakınları olay yerine gelerek Mehmet Güvercin'in hayatını kaybettiğini öğrendiler. Yakınları sinir krizi geçirirken Levent Güvercin ise tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre sabaha karşı evden ayrılan kardeşleri mantar topladıktan sonra evlerine dönerken Mustafa Ertuğrul Caddesi'ne yaklaştıkları sırada, bilinmeyen bir sebeple otomobilin yolun sağına dönerek köprünün kenarına gelerek durduğu ve köprünün keranında duran otomobilin, birkaç saniye sonra da ileri doğru hareket ederek köprüden düştüğü öğrenildi. Sürücü Mehmet Güvercin'in, otomobili geri vitese geçiremediği ve kazanın meydana geldiği bu nedenden dolayı gerçekleştiği tahmin ediliyor.