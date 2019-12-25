AGİ formu nedir? Agi için nasıl başvuru yapılır? Agi başvuru form doldurma işlemleri

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı çalışanın evlilik durumuna, çocuk sayısına ve çocukların öğrenim durumuna göre değişiklik göstermektedir. AGİ oranı eşin işe başlaması veya işten ayrılmasında değişiklik gösterir. Form doldurmak basit olmasına karşın bilgilerin doğru bir şekilde doldurulması büyük bir önem taşımaktadır.

AGİ formu nedir?

Asgari Geçim İndirimi; çalışanların medeni durumuna, çocuk sayısına bağlı olarak gelir vergisinden yararlanılabilen indirimdir. AGİ formuysa medeni durum, çocuk sayısı ve çocukların öğrenim durumunda değişiklik gibi işyerine bildirilmesi formudur.

Aile bildirim formu nedir?

AGİ formunun diğer ismi aile bildirim formudur. Formun diğer öneğini PDF olarak indirebilir ve önek doldurulmuş forma göz atarak rahatlıkla doldurabilirsiniz.

Kimler AGİ’den yararlanabilir?

Ücret karşılığı bulunanlar, emekli olan ve SGDP’ye tabii çalışanlar, tevkifata tabii tutulmayan ücret gelirini yıllık olarak beyan edenler yararlanabilmektedir.

AGİ için gereken evraklar nelerdir?

AGİ bildiriminde beyanlar esas kabul edilir ve form bildirim için yeterli olmaktadır. Formda beyan ettiğiniz bilgiler yeterli görülür fakat yeni çocuğunuz olduğunda çocuğun geçici kimlik belgesi, çocuğun öğrenim durumunda farklılık olması halinde güncel öğrenci belgesini eklemeniz gerekmektedir.

AGİ indirimi nasıl hesaplanmaktadır?

AGİ tutarı takvim yılı başında brüt asgari ücrete bağlı olarak hesaplanmaktadır. AGİ’den yararlanma oranları;

Bekar, çocuksuz veya evli eşi çalışan için yüzde 50,

Çalışmayan eş için ilave yüzde 10,

İlk çocuk için yüzde 7.5,

İkinci çocuk için ilave yüzde 10,

Üç ve sonraki çocuklar için ilave yüzde 5’tir. Toplam yüzde 85’i geçemez.

AGİ formu nasıl doldurulur?

İşten çıktığınızda, eşiniz işe girdiğinde, boşandığınızda veya çocuğunuz olduktan sonra aile durum formunu doldurmanız gerekmektedir. Öte yandan ilk girişte ve devlet memurlarından da yıllık olarak bu form isteniyor.

AGİ bildirim formunu doldururken dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

Form doldurulurken bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Yanlış beyan vererek AGİ’den yersiz olarak yararlananlara aile yardım tutarı faiziyle tahsil edilir. Formun ilk bölümünde T.C. kimlik numaranız, adınız ve soyadınızı yazdıktan sonra görevinizi ve sicil numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

T.C. kimlik numaranız, adınız ve soyadınızı yazdıktan sonra işyerindeki görev ve sicil numaranızı belirtmeniz gerekiyor. Devlet memuruysanız kurumun vermiş olduğu sicil numarasını yazın. 4A SSK kapsamında çalışanlar 4A SSK sicil numarasını yazar, ilk kez sigortalı başlıyorsanız burayı boş bırakmanız bırakmanız gerekmektedir.