Aile Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala cinayetine ilişkin sert çıkış: Peşini bırakmayacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, yargı sürecine müdahil olup katilin en ağır cezayı alabilmesi için sonuna kadar takipçisi olacaklarını işaret etti.

Bakan Selçuk, Rize’de Fındıklı ilçesinde tartışmaya girdiği bir kişi tarafından vahşice öldürülen Pala’nın davasına müdahil olunacağını anlatarak resmi Twitter hesabından da bir paylaşımda bulundu. Selçuk yapmış olduğu paylaşımda şu sözlere yer verdi;

Ne olmuştu?

"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Geçtiğimiz gün saat 22.00 sularında Fındıklı Sabancı Öğretmenevi’nde yaşanan hadisede iddialara göre arkadaşlık Savaş Dalançıkar, arkadaşlık teklifini onaylamayan Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi personeli Gamze Pala ile tartışmaya girdi. Öğretmenevi resepsiyonunda yaşanan tartışmada çıkan Dalançıkar, Pala’yı sırtından vurdu ve ardından bıçakla boğazını kesti. Kanlar içerisinde hareketsiz yatan kadının başında beklenen Dalançıkar gözaltına alındı, Gamze Pala’nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.