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Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası

Aile Bakanlığı'nın Yardım ve Destek Hattı merak edilmeye başladı. Aile Bakanlığı Engelli Destek hattı telefon numarası başlıklı haberlere ilgi artmış durumda. İşte Aile Bakanlığı çağrı merkezi telefon numarası.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:56
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın arama hattı olan Alo 183 Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli destek hattı kapsamında 2017’den bu yana 329.698 çağrı ile gelen sorunlar çözüme kavuşturuldu.

Bakanlık, çağrı merkezi Alo 183 hattı aracılığıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile ilgili gelen çağrılar değerlendirilerek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

İhmal, istismar, şiddet vakaları, töre, namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir amaçlı ihbarlar da Alo 183 hattı üzerinden gerçekleşmektedir. Durumun aciliyeti göz önünde tutularak, vakanın bulunduğu şehrin acil ekip sorumlusu veya kolluk kuvvetlerine bildirim yapılarak, müdahale edilmesi sağlanıyor.

İleri teknoloji ekipmanlarla donatılan çağrı merkezi, hizmetlere erişimde de önemli kolaylıklar sağlıyor. Hat aracılığıyla vatandaşlardan gelen çağrılar 7/24 cevaplanıyor.

Ayrıca işaret dili bilen görevliler kullanıcılar ile görüntülü olarak anlaşarak işitme engellilere ücretsiz danışma ve rehberlik hizmeti sunuyor.

Kadın hizmetlerinde 54.000 çağrı

Alo 183 destek hattına en fazla çağrı engelli konularında yapılmaktadır. Engelli hizmetlerinde 90.286 çağrı yapılırken ağırlıklı olarak evde bakımı engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri, engelli hakları, engelli istihdamı, indirimler, engelli kimlik kartı konularında çağrılar gelmektedir.

Çağrılarda 56.571 çocuk hizmetleri çağrısı, 54.446 kadın hizmetleri çağrısı, 35.708 aile ve toplum hizmetli çağrısı, 37.774 sosyal yardım çağrısı, 23.150 yaşlı hizmetleri, 11.064’ü ise merkez hakkında bilgi için arandı.

Erkeklere hizmetleri öğrenmek için gelen 6.151 arama, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetleri öğrenmek için 2.778 çağrı da çözüme ulaşılan aramalar arasında yerini aldı.

Kürtçe ve Arapça başvurular da cevaplanıyor

2018 yılı Alo 183’e 154 Arapça, 114 Kürtçe arama yapıldı. Çağrı merkezinde bugüne kadar 116.142 Kürtçe, 14.016 Arapça çağrıya cevap verilmiştir. 2018 yılı kapsamında 55 işaret dili çağrısı da yanıtlandı.

Destek hattına yapılan başvuruların illere göre oranına bakıldığında ise %29,76'lık oranla İstanbul ilk sırada yer aldı. Bu kenti sırasıyla %10,38 ile Ankara, %6,59 ile İzmir, %3,45 ile Bursa, %2,93 ile Antalya takip etti.

Alo 183 destek hattına 2.431 sığınmacı konusu ile çağrı geldi. Bu müracaatların büyük bir kısmı Suriyeliler ile ilgili oldu.

Son Güncelleme: 26.12.2019 14:56
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