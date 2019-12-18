Aile gelir belgesi nereden alınır? E-Devlet aile gelir belgesi alma

Aile gelir belgesi ailelerin toplam gelirlerinin bulunduğu belgedir. Bu belgeyi almak için vatandaşlar çalıştıkları işyerlerine başvurmalıdır. Ancak bu belgeyi alırken kişilerin sigorta durumuna veya emeklilik durumlarına göre farklı yöntemler kullanılır. Sosyal Güvenlik kurumuna bağlı çalışan kişiler bağlı oldukları sigorta türüne göre gelir belgesini almaktadır. Ayrıca vatandaşlar maaş bilgileri diğer gelir bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşabilirler.

Gelir belgesinin özellikleri?

Gelir belgesi bir kişinin 1 ay içerisinde kazandığı toplam kazançların bulunduğu belgedir. Gelir belgesi sadece bir kişinin gelirlerini içerisinde bulundururken, aile gelir belgesinde tüm aile bireylerinin toplam gelirlerinin içerisinde bulundurur. Bu belgeler bankalar, firmalar ve bazı kuruluşlar tarafından farklı sebeplerle kişilerden istenebilir. Vatandaşlar bu belgeleri e-devlet üzerinden detaylı bir şekilde sorgulayabilir.

Gelir belgesi nerelerde kullanılır?

Bu belgeler genellikle maddi işlemlere başvuru yapılırken istenir. Bir kişiye verilecek olan borcun değerini belirlemek veya devlet destekli maaş bağlamak için gelir gider detayları incelemeye tabii tutulur. Gelir belgesinin üzerinde yazan gelir miktarı kişinin gelir miktarını belli ettiğinden yasal olarak geçerliliği vardır. Gelir belgesinin içinde kişinin maaşı, kira gelirleri, farklı gelirler ve ek işten elde edilen tüm kazançlar bulunur.

Bu belgenin en fazla kullanıldığı durumlar bankalardan kredi ve kredi kartı alımı sırasında yaşanır. Bir bankadan kredi kartı veya banka hesabı oluşturma durumlarında başvuru sırasında gelir belgesi hazırlanmalıdır. Aile gelir belgesinin en çok kullanıldığı durumlar ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce verilen desteklere başvuru sırasında istenir. Gelir belgesi devlet destekli aylık alımında veya bankalardan alınabilecek borçların limitleri çok kolay şekilde belirlenir.

Gelir belgesi nereden alınır?

Gelir belgesi alırken başvuru yapılması gereken kurumlar, kişilerin çalışma durumu veya emeklilik durumuna göre değişir. Kişilerin gelir belgesi alımında başvuracağı kurumular şu şekildedir:

Sosyal Güvenlik Kurumunda sigortalı olarak çalışanlar, gelir belgesini almak için çalıştıkları kuruma başvurmaktadır.

Kamuya ait kurumlarda çalışanlar, gelir belgesi almak için Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan e-bordro sistemini kullanarak gelir belgesi talebinde bulunmaktadır. E-bordro sistemine turkiye.gov.tr adresiyle kullanılan e-devlet üzerinden başvurabilirsiniz.

BAĞ-KUR kapsamında sigortalı şekilde çalışan serbest meslek sahiplerine ait gelir belgesi, işletmenin güncel vergi levhasıdır. İşletmenin güncel vergi levhaları, işletmeye ait net geliri ifade eder.

Emekli kişiler gelir belgesini e-devlet sistemine girerek öğrenebilirler.

E-devlet sistemi üzerinden gelir belgesi almanın yolları

E-devlet sistemi üzerinden gelir belgesi alabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tahsis-talep-taahhut-beyan adresine girerek başvuru yapılır. Açılacak pencerede sizden gelir belgesi alabilmeniz için Kimlik numarası ve e- devlet şifresi istenecektir. Eğer e-devlet şifresine sahip değilseniz herhangi PTT şubesinde 4 TL karşılığında şifre alabilirsiniz.

Giriş yapıldıktan sonra sitede Kurumlar veya E-hizmetler alanına girmelisiniz. Kurumlar üzerinden giriş yapanlar Maliye Bakanlığı’nı seçip, Maliye Bakanlığı resmi sayfasından E-Bordro Hizmeti’ ne tıklamalıdır. Açılan ekranda aylık net maaşınızın bulunduğu maaş bordrosunu görebilirsiniz ve isterseniz indirebilirsiniz.

Gelir belgesi sorgulaması nasıl yapılır?

Gelir belgesi sorgulama işlemi e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Giriş ekranında istenen bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.

Gerekli bilgileri girdikten sonra açılan ana ekranın sağ üst kısmında yer alan arama çubuğuna gelir belgesi yazarak güncel gelir belgenize ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte e-hizmetler bölümünde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasına girerek gelir belgesi talebi oluşturabilirsiniz.

Gelir testi nedir, ne işe yarar?

Herhangi bir sağlık sigortası bulunmayan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışmayan kişiler adına gelir testi yapılmaktadır. Bunun nedeni ailelerin net gelir miktarını öğrenip yardıma ihtiyacı olan ailelere yardım edilmesidir. Gelir testine başvuran kişiler Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce denetlemeye tabii tutulur ve maddi gücü belirlenir.

Ayrıca 65 yaş üstü, harp ve savaş mağduru olan, yetim ve dul maaşı talep eden, öğrenci bursu isteyen, işsizlik maaşı veya engelli maaşı almak isteyen kişilere de gelir testi yapılır. Test sonucunda yardıma muhtaç kişilere devlet tarafından maaş verilmektedir.

Gelir testi nasıl yapılır?

Gelir testi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından yapılmaktadır. Verilen desteklerden yararlanmak isteyen kişiler gelir testi başvurusu için aşağıdaki adımları izlemelidir.

Bağlı bulunan ikamet adreslerinden sorumlu olan kaymakamlığa gidilmelidir.

Kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma şubesine girip gelir testi başvurusu yapılmalıdır.

Kurumun verdiği gelir testi formunu doldurduktan sonra görevli kişilere teslim edilmelidir.

Gelir testi başvuru formu üzerinde, başvuru yapan kişi ve tüm aile bireylerinin Kimlik numarası istenmektedir. Bununla birlikte tüm aile bireylerinin ıslak imzası olmalıdır.

Gelir testi formu teslim edilirken başvuru yapan kişi ve tüm aile fertlerinin kimlik fotokopisi istenmektedir.

Tüm bu istenen belgeler tamamlanıp teslim edildikten sonra, başvurunuz işleme alınır. Başvuru sonucu başvuru tarihinizden sonra 1 ay içerisinde sonuçlanır ve sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. 65 yaş üstü ya da engelli durumları nedeniyle kurumlara gidemeyecek olan kişilerin evlerine kurum görevlileri gelmektedir.

Gelir belgesi ile gelir testi arasındaki farklar nelerdir?

Gelir testi sadece resmi kurumlar tarafından istenirken, gelir belgeleri özel kuruluşlar tarafından da istenmektedir. Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak isteyen kişiler gelir testi yaptırmak zorundadır.

Gelir belgesi, ancak SGK bünyesinde çalışan ve aylık düzenli bir maaşı olanlara verilmektedir. Ancak gelir testi ve gelir belgesi arasında bulunan en büyük fark gelir testinin zorunlu olup, gelir belgesinin isteğe göre çıkarılmasıdır.