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Alişan'ın geçirdiği kazanın raporu açıklandı

Dün İstanbul'dan İzmir'e kendi özel aracı ile seyahat ederken Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında kaza geçiren sanatçı Alişan'ın kazasına ilişkin rapor açıkladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 19:14
Alişan'ın geçirdiği kazanın raporu açıklandı
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Dün öğleden sonra İstanbul İzmir otobanında kendi özel aracı ile seyir halinde olan sanatçı Alişan Akhisar yakınlarında kaza geçirmiş ve araç yolda 30 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarpıp takla atarak durmuştu.


Kaza'da Alişan eşi Buse Varol, iki yaşındaki çocukları ve cocuklarını bakıcı yara almadan kurtulmuş ve Alişan kaza sonrası yaptığı açıklamada ne olduğunu anlamadığını yolda seyir halindeyken aracın arka aksının koptuğunu ve yolda savrulduklarını söylemişti.

150 KM HIZLA TAKLA ATMIŞ 38 METRE TAVAN YERDE SÜRÜKLENMİŞ

Dün gerçekleşen kaza ile ilgili olarak bugün rapor açıklandı. Açıklanan raporda Alişan'in sürücüsü olduğu cip otobanda normalde 120 km hız ile gitmesi gerekirken araç yükü olmasına rağmen hız kurallarını aşmış 150 km hız ile otobanda ilerlediği belirtildi. Kazanın etkisiyle takla atan aracın bu vaziyette 38 metre yolda sürüklendiği ve cipin ağır hasarlı olarak kullanılmaz olduğuna da yer verildi. Ayrıca kazada otoban kenarında bulunan çelik bariyerlerin 24 metre uzunluktaki kısımlarında cip bariyerlere vurmasıyla zarar gördüğü açıklandı.


Son Güncelleme: 25.06.2020 19:14
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