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Alışveriş merkezlerinin açılış tarihleri ne zaman? AVM'ler hangi illerde ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan AVM’lerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Peki alışveriş merkezlerinin açılış tarihleri ne zaman? AVM'ler hangi illerde ne zaman açılacak? İşte AVM’ler ile ilgili tüm detaylar…

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:43
Alışveriş merkezlerinin açılış tarihleri ne zaman? AVM'ler hangi illerde ne zaman açılacak?

Ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini artırması ile beraber birtakım önlemler alınmaya başlandı. Kalabalıkların oluştuğu AVM’lerin de geçici süreliğine kapatılması kararı alındı. Uzun zamandır kapalı durumda olan AVM’lerin ne zaman halkın hizmetine yeniden açılacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri olarak görüldü.

Elde edilen bilgilere göre AVM’lerin Ramazan Bayramı’na doğru yeniden açılacakları ifade ediliyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Deneği Başkanı Hüseyin Altaş AVM’lerin kapatılmasında herhangi bir yasak olmadan kapatma işlemi uygulandığını ve kendileri bir tavsiye kararı alarak uyguladıklarını dile getirdi. Önemli olanın halkın sağlığı olduğu söyledi.

“Bilim Kurulu Mahsur Görmezse”

Sözcü Gazetesi’nden Uğur Enç tarafından yapılan habere bakıldığında AVM’lerin kapatılması ardından büyük bir kesimin iş yapamadığını ifade eden Altaş açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Perakendeciler kapatma kararı aldığı için kapatmak zorunda kaldık. Biz ilk etapta kontrollü olarak devam etmeyi düşünüyorduk. Ancak olmadı. Bu aşamada da AVM’lerin açılması için perakendecilerin talebinin oluşması lazım. Ben AVM’leri açacağım ama büyük firmalar kepenklerini kaldırmayacak. Böyle olmamalı. Perakendeciler gerekli talebi bize iletirse ve Bilim Kurulu da bir mahsur görmezse biz 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılışa hazırız”

Kademeli Açılışa Hazır Olduklarını Açıkladı

Başkan  Hüseyin Altaş, AVM’lerin kademeli olarak açılmasına hazır olduklarını ifade ederek konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

“Kent olarak bir ayrım yapmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. Bütün kentlerde aynı anda açılış olabilir. Talebin yoğun olduğu kentlere öncelik tanınabilir. Açılacak olan AVM’ler için tek tek inceleme yapılmalı. Kapalı ve açık mimarideki AVM’ler incelenmeli. İlk etapta açık mimarideki AVM’ler açılabilir. Caddeye olan cephesi geniş olan AVM’ler daha kolay açılabilir. Kapalı mimarideki AVM’lere ise en son sıra gelecektir”

Tedbirler Uygulanmaya Devam Edecek

Marketlerde olduğu gibi önleyici tedbirlerin AVM’ler içinde de uygulanacağını ifade den Altaş, merkezlere belli sayıda kişilerin girebileceklerini, giren bu kişilerin maske ve eldiven takmak zorunda olacaklarını ve girişlerde ateş ölçümlerinin yapılacağını dile getirdi. Ayrıca çeşitli noktalara dezenfektanlar yerleştirileceğini ve temizlik çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirtti.

Yasak Kapsamında Olan Mağazalar Açılmayacak

Altaş yasak kapsamında olan mağazaların açılmayacağını açıkladı. Sinema, çocuk oyun parkları ve restoren gibi alanların yeniden açılmayacağını, diğer mağazaların kademeli olarak açılacaklarını anlattı.

Haziran Başında Tam Kapasite

AVM’lerde yer alan dükkanlarını açmak istemeyen perakendecilere yaptırım uygulayabileceğini söyleyen Altaş Haziran ayının başında tam kapasite açılmayı planladıklarını, dükkanını açmayı reddeden perakendecilerin bu duruma uyum sağlamamaları halinde hukuki sonuçlara katlanmak zorunda olduklarını, kendilerinin şimdiye kadar kimseden kira almadıklarını, perakendecilerin de artık vatandaş için gerekli adımı atması gerektiğini söyledi.

“Kiracılarımıza Sahip Çıkacağız”

Perakende şirketlerinin yüksek ciro yapan AVM’lerde dükkan açmak istediğini ifade eden Başkan Hüseyin Altaş açıklamalarını şu cümleler ile noktaladı.

“Bazı büyük firmalar kendileri bize talepte bulunuyor. Çalışanların sıkıntılarından bahsediyorlar ve yeniden faaliyete geçmek istediklerini söylüyorlar. Ancak talepleri bütün AVM’lerde açılmak değil, sadece büyük ve yüksek ciro yapan AVM’lerde açılmak istiyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Kendileri açılmayı talep edip bir de basın açıklamaları ile AVM’lerin zorladığını ifade edenler var. Halk nezdinde kavga etmeye gerek yok. 100 yılda bir gelen pandemi söz konusu. Kiracılarımıza tabii ki sahip çıkacağız. Ancak burada vatandaşımızı ve AVM işletmecilerini de düşünmek lazım”

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:43
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