Almanya’dan Türkiye’ye gelmek için hangi işlemler yapılır? Almanya'dan Türkiye'ye geliş vize ve pasaport işlemleri

Almanya’dan Türkiye’ye gelirken yapılan işlemler, seyahat sebebine farklılık göstermektedir. Türkiye’ye gelişin sebebine göre pasaport ve vize işlemlerinin yapılması gerekir. Almanya’dan Türkiye’ye gelecek öğrenci ve stajyerlerden duruma göre ekstra belge talep edilmektedir.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelme Sebepleri

- Türkiye’yi kültürel amaçla gezmek

- Akraba ziyareti

- Almanya ile Türkiye arasındaki ortak çalışmalar için yapılan iş adamlarının ziyaretleri

- Diplomatik nedenler

- Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş

- Almanya veya Türkiye’ye yapılacak yatırımlar

- Okul amaçlı seyahatler

- Almanya vatandaşı olup Türkiye’de oturma izni almak ya da çalışmak

- Kişisel ilişkiler, evlilik veya arkadaşlık

- Özel nedenler

Almanya’dan Türkiye’ye Gelmek İçin Hangi İşlemler Yapılmalıdır?

Almanya’dan Türkiye’ye gelirken ilk olarak vize ve pasaport kontrollerinin yapılması gerekir. Geliş için pasaport ve vize kesin olarak istenmektedir. Ayrıca kişinin sicilinin de uygun olması gerekmektedir.

Pasaport ve vizenin sürelerinin kontrol edilmesi, gereken belgelerin hazırlanması gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelirken Yapılan Pasaport İşlemleri

- Pasaportun uygunluğu kontrol edilmelidir,

- Pasaportun türünün seçilmesi sonrasında süre belirlemesi yapılmalıdır. Harç ödemeleri pasaportun süresine göre yapılır.

- Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü’nün intenet sitesinden pasaport randevusu yapılır.

- Randevu gününde emniyet müdürlüğüne gidilmesi gerekmektedir. Seçilen emniyet müdürlüğünden başvurular yapılır.

- Geliş için gereken evrakların da sağlanmasıyla Türkiye’ye girişlere izin verilir.

Pasaport Alırken Hangi Belgeler İstenir?

- Biyometrik fotoğraf,

- Pasaport harcının ödendiğine dair dekont,

- Pasaport kağıt bedelinin ödendiğine ilişkin dekont,

- Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan parmak izi içeren belge.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelmek İçin Vize Başvurusunda Yapılacak İşlemler

Almanya’dan Türkiye’ye gelmek için vize başvurusu yaparken Almanya’daki Türkiye Konsolosluğuna gidilmelidir. Ayrıca Türkiye’den de vize alınabilmektedir. Vize süreleri ve çeşitleri tercih edilirken, vize için ödenecek miktar da farklılık göstermektedir.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelirken Alınacak Vize Türleri Nelerdir?

- Öğrenci vizesi,

- Turist vizesi,

- Eş vizesi,

- Çalışma vizesi.

Vize başvurusunun onaylanmaması durumunda harç iadesi yapılmamaktadır.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelirken Ödenen Vize Ücreti Ne Kadardır?

Almanya’dan Türkiye’ye gelirken ödenen vize ücretleri vizenin durumuna ve sebebine göre değişmektedir. Vize alma sebepleri vize harç ücretlerini etkilemektedir. Dolar kuru üzerinden ödenen vize harçları, 20 Dolar ile 50 Dolar arasında olmaktadır.

Almanya’dan Türkiye’ye Gelmek İçin E-Vize Uygulaması Kullanılır Mı?

Almanya’dan Türkiye’ye gelişlerde E-vize uygulaması geçerlidir. Bu uygulama ülkeye girişlerde vizesiz geçebilmeyi sağlar. Ayrıca uygulamanın kullanılabilmesi için www.evisa.gov adresinden başvuru yapılabilir. E-vizenin geçerlilik süresi 60 gündür. 60 günün sonunda kişinin Türkiye’den çıkış yapması gerekir.

E-vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

- Öncelikle www.evisa.gov adresine giriş yapılmalıdır.

- Açılan ekrandan “Yeni başvuru” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Bu bölümden de pasaport bilgileri yazılmalıdır.

- Ekrandaki güvenlik kodu yazılarak “Kaydet ve ilerle” seçeneğine tıklanmalıdır.

- Bu adımdan sonra ödeme işlemi istenecektir. Ekrandaki ödeme tutarı kredi kartı ve hesap bilgileriyle ödenir.

- Kredi kartı bilgilerinin yazılmasının ardından “Kaydet” butonuna tıklanmalıdır. Ödemenin yapılmasıyla birlikte onaylama yapılmalıdır.

- En son aşamada ise e-vize indirme işlemi yapılır. Bu uygulama sayesinde vize alınan ülkeye giriş yapılabilir.