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Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencileri çamaşır ve ütü derdinden kurtardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bir hizmeti başlattı. Belediye tarafından Giysi Yıkama Merkezleri öğrencileri çamaşır ve ütü derdinden kurtardı.

03 Mart 2020 Salı 00:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencileri çamaşır ve ütü derdinden kurtardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yurtta kalan veya evinde çamaşır yıkama imkanı olmayan öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak bir uygulama başlattı. Ankara’da çamaşır yıkama imkanı olmayan öğrenciler yeni uygulamayla birlikte “Giysi Yıkama Merkezleri’nde” çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkayabilecek. Ankara’da Kurtuluş ve Bahçelievler’de kurulan merkezlerde haftanın her günü çamaşırlarını getiren öğrenciler eşyalarını yıkayabilecek.

Öğrencilere Ekonomik Destek

Sosyal belediyecilik ilkesine göre hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da okuyan öğrencilerin derslerine daha fazla odaklanması ve ekonomik destek için “Giysi Yıkama Merkezleri’ni” kurdu.

Resmi tatiller haricinde sürekli açıklan merkezlerde, öğrenciler sabah saat 08:00 ile 18:00, hafta sonu ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak eşyalarını yıkayabilecek. Öğrenciler merkezlerde herhangi bir ücret ödemeyecek ve temizlik malzemeleriyle eşyalarını görevlilere bırakabilecek.

17 Bin 260 Üye Öğrenci

Kurtuluş ve Bahçelievler’de kurulan Giysi Yıkama Merkezlerine şu ana kadar toplam 17 bin 260 öğrenci üye oldu. Giysi Yıkama Merkezlerine kaydolmak isteyen öğrencilerin öğrenci belgesi, öğrenci kimlik fotokopisi, yurt belgesi veya kira kontratı ve 2 adet fotoğrafı hazırlaması gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Teşekkür

Giysi Yıkama Merkezleri’nden faydalanan öğrenciler uygulamayla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Merkezlere üye olan öğrencilerden Helin Ataman: “Ankara Üniversitesi Enerji Mühendisliği bölümü öğrencisiyim. Çok memnunum bu uygulamadan, öğrenciler için çok iyi oldu. Buraya geldiğimiz zaman gayet güler yüzle karşılıyorlar bizi. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Giysi Yıkama Merkezleri’nin hizmetinden faydalanan bir diğer öğrenci Alperen Eker ise “Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Cadde üzerinden geçerken tabelayı fark etmemle buradan haberdar oldum. Öğrenci evinde kalıyorum. Hem vakitten hem nakitten tasarruf etmiş oluyorum. Çamaşırlarımı veriyorum ve akşam kurumuş bir şekilde alıyorum. Bu uygulamadan çok memnunum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Son Güncelleme: 03.03.2020 00:07
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