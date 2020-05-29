Ankara Çamlıdere'de trafik kazası! 2 ölü, 3 yaralı

Bugün öğle saatlerinde, Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Kızılcahamam-Çamlıdere yolu Avdan Yokuşu mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza; Ömer Toprak (25) idaresindenki bir otomobilin karşı yönden gelen Mehmet Yılmaz'ın kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdileri. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ömer Toprak ile diğer otomobilde bulunan 89 yaşındaki Mustafa Güvercin'in kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Sürücü Mehmet Yılmaz ile aynı araç içinde bulunan Yılmaz G. ve Ahmet G.'nin yaralandığı kaza sonrasında ekipler yaralıları ambulanslara alarak Kızılcahamam Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar hastanede tedavi altına alınırken Ömer Toprak ile Mustafa Güvercin'in cansız bedenleri ise kaza yeri ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



