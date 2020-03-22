Ankara'da “Covit19Savar” yollarda

Mamak Belediyesi, kendi mühendis ve ustaları ile sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olan “Covit19Savar"ı geliştirdi. "Covit19Savar" adı verilen araç üzerine monte edilen sistem geniş alanları kolayca dezenfekte edebiliyor. AR-GE çalışması Mamak Belediyesince yapılan virüs avcısı sistem, Kıbrıs Mahallesi'ndeki testlerden başarıyla geçmesinin ardından gece boyu cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam etti.
“Covit19Savar”ın Türkiye’de bu bir ilk olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Rabbim bu virüsten milletimizi korusun. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız inanılmaz tedbirler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok öncesinden uyardı ve bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Gerçekten önlemler çok üst düzeyde. Bizde Mamak Belediyesi olarak caddelerimizin dezenfektesinde böyle bir sistemi ustalarımız, mühendislerimiz sayesinde hep beraber yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun. Bütün Mamak’a, devamında ihtiyaç halinde tüm ilçelere göndereceğiz. Mamak Belediyesi markasıyla bunu yapıyoruz” dedi.
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