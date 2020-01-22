Ankara'da avukat ve müvekkil yakınları arasında alacak kavgası çıktı! Silahlar konuştu.

Ankara'da Tarık A. adlı tutuklu sanığın yakınları, müvekkilin avukatlığını yapan avukat Şenol Ö.'nün ofisine gittiler. Çankaya'da bulunan ofise giden Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., görüşmek için gittikleri büroda alacak verecek kavgasına giriştiler. Olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, Çankaya'da öğlen saatlerinde silahlar konuştu; halk panik yaşadı.
Ofiste Sopalı Saldırıya Karşı Tabanca
Olay çevredeki vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle daha da büyümeden önlendi. Tahir A. ve Şenol Ö. ambulans ile hastaneye sevk edilirken, olaya karışan diğer şahıslar da gözaltına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 22.01.2020 12:19