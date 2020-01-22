Ankara'da avukat ve müvekkil yakınları arasında alacak kavgası çıktı! Silahlar konuştu.

Ankara'da Tarık A. adlı tutuklu sanığın yakınları, müvekkilin avukatlığını yapan avukat Şenol Ö.'nün ofisine gittiler. Çankaya'da bulunan ofise giden Tahir A., Abdurrahim A. ve Mehmet T., görüşmek için gittikleri büroda alacak verecek kavgasına giriştiler. Olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, Çankaya'da öğlen saatlerinde silahlar konuştu; halk panik yaşadı.

Ofiste Sopalı Saldırıya Karşı Tabanca

Avukat Şenol Ö.'den dava hakkı olmayan alacağı almak isteyen Tarık A.'nın yakını olan 3 kişi, ellerindeki sopalarla Şenol Ö.'ye saldırdılar. Şenol Ö. saldırılar sırasında başına darbeler alırken, bir an boşluk bularak kendisini savunmak için tabancasına sarıldı. Saldırganlar, kurşun yağdıran Şenol Ö. kurşunlarıyla Tahir A.'yı bacağından ve başından yaraladı.

Olay çevredeki vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle daha da büyümeden önlendi. Tahir A. ve Şenol Ö. ambulans ile hastaneye sevk edilirken, olaya karışan diğer şahıslar da gözaltına alındı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.