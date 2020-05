Anneler Günü hediye önerileri! Anneler günü için ekonomik ve özel hediye fikirleri

Coronavirüs salgını nedeniyle uzaktaki anneleriyle bir araya gelme fırsatı bulamıyorsanız, annelerinize birbirinden güzel hediyeler alabilirsiniz. Annelerinizin hoşuna gidecek birbirinden eşsiz hediye fırsatlarına göz gezdirerek onlara kendilerini değerli hissettirecek hediyeler verebilirsiniz. Anneler Gününü bu yıl unutulmaz hale getirebilmek için hediye seçeneklerini göz önünde bulundurarak, annenizin en fazla ilgisini çekecek parçaları satın alabilirsiniz.

2020 Anneler günü ne zaman?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da Anneler Günü 10 Mayıs tarihine denk gelmektedir.

2020 Anneler Günü için hediye önerileri

Çiçek

Annelerinizi en fazla mutlu eden klasik hediyeler arasında şüphesiz çiçekler yer almaktadır. Salgın nedeniyle annenizin yanına gidemiyorsanız, çiçek siparişi vererek onları mutlu edebilirsiniz.

Bahçe malzemesi

Coronavirüs nedeniyle kendini karantina altına alan annelerinize, eğer bahçeniz varsa bahçe ekipmanları alabilirsiniz. Bahçe malzemeleriyle anneniz doğayla yakından ilgilenip keyifli vakit geçirebilme fırsatı bulacaktır.

Küçük ev aletleri

Karantina altındaki annenize hayatını pratikleştirmeyi sağlayacak ürünleri hediye edebilirsiniz. Ev dekorasyonu ürünleri seçerek onların mutfakta ve ev içinde işlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Nostaljik hediyeler

Annelerinize sevginizi yansıtırken, zor günlerin geçeceğini anımsatan anılarla dolu fotoğraf albümü oluşturabilirsiniz. Evde kaldığınız günlerde el yapımı hediyeler tasarlayarak da verdiğiniz hediyenin anlamını artırabilirsiniz.

2020 yılı Anneler Günü mesajları

-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım annem.

-Çocukken, bana önek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Anneler Günün kutlu olsun!

-Anne, doğduğumdan beri, hayatımla ilgili aldığın tüm kararlar ve mükemmel dokunuşlar için sana borcumu asla ödeyemem. Bu özel günde, tüm fedakârlıklarını ne kadar takdir ettiğimi bilmeni istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun!

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle..

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

