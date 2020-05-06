Anneler gününde çiçekçiler açık olacak mı?

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden bir tanesi de Ramazan Bayramına kadar hafta sonları için getirilen sokağa çıkma yasaklarıydı. Yayınlanan genelge ile birlikte hafta sonları açık olan iş yerleri belirlenmişti.

ANNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene anneler günü 10 Mayıs 2020 Pazar günü Kutlanacak

ANNELER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK MI?

Diğer yandan 24 büyükşehirde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10 Mayıs 2020 Pazar günü anneler günü olması sebebiyle çiçekçiler açık olacak mı? Sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte bu hafta 10 Mayıs Pazar gününe özel olmak şartıyla çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Yani bu pazar dileyen kişiler Anneleri için evlere servis olacak şekilde çiçek siparişi verebilecekler.

10 Mayıs Pazar günü anneler günü sebebiyle genelgede geçen resmi madde şu şekilde;

"10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, açık olabilecekler"