İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı

Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı! Annesinin işkencesine maruz kalmıştı! 2 yaşındaki bebeğe kayyum atandı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 20:02
Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı

İstanbul Avcılar’da bebeğine işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının tutuklu yargılanmasına devam edildi. Bebeğine farklı zamanlarda iğne ile çamaşır suyu verdiği ve darp ettiği tespit edilen Ezgi K. çıkarıldığı mahkemede tutukluluk süresine devam edilmesi kararlaştırıldı. İşkence gören 2 yaşındaki bebeğe ise kayyum atandı.

Baba Eray K.’nın mahkemeye katılmaması ve şikayetini geri çekmesiyle 2 yaşındaki işkence gören bebeğe kayyum atandı. Ezgi K.’nın yargılanmasına Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

‘Burada bir çocuk istismarı olabilir’

Mahkemeye işkence gören bebeğin doktoru Hasan Önal da katıldı. Duruşmaya katılan Hasan Önal, "Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde çalışıyorum. Hasta hemen hemen hastanenin her bölümüne değişik zamanlarda farklı şikayetler ile gelmiş. Son olarak acil servise kol ve bacağında şişlik şikayeti ile başvurmuş. Hastayı takip eden arkadaşlar ‘burada bir çocuk istismarı olabilir’ şeklinde uyarıda bulundu ve çocuk bizim birime yattı" ifadelerini kullandı.

Çocuğun hastaneye yatırılmasından önce tüm birimlerin çocuk istismarı konusunda uyarıldığını söyleyen Doktor Önal, "Türkçe bilmeyen ama akıllı bir Suriyeli anneyi de aynı odaya aldık. Şişlik için farklı bir hastaneden film çekilmesi amacıyla anne ve bebeği sevk ettik. Bebek geri döndüğünde kulağının arkasında bir çizik ve kafasında şişlik vardı. Tomografi çektirdiğimizde kafadaki şişlik doğrulandı. Bu arada çocuğun ishali başladı. Biz de Suriyeli anneden bilgi istedik. Suriyeli anne, sanığın pis bezini açarak oynaması için bebeğin önüne koyduğunu ve çocuğun kol ve bacaklarındaki şişlikleri çimdiklediğini söyledi. Bunun üzerine şüphemiz netleşti. Tomografi bölümünden sahte bir randevu ayarladık. Oradaki kameralar iyi çekiyordu ve suçüstü yapmak istedik. Ancak tomografi saatinden önce çocuk morardı. Oksijen verdik ve çocuk toparlandı" şeklinde konuştu.

Baba da kabul etti

Babaya ve anneye dair şüpheleri olduğunu aktardıklarını belirten Önal, "Baba da bunu kabul etti. Anne çocuğun yanından ayrıldı ancak kol ve bacaklardaki şişlikler geçmedi. Biz o bölgeye ultrason ile baktık ve bir sıvı olduğunu gördük. Sıvıyı alıp incelemek istedik ancak miktarı çok azdı. Sıvının kimyasal bir madde olabileceği düşüncesi ile kortizon tedavisine başladık. Bu tedaviden olumlu sonuç aldık ve şişlikler düzeldi. 2 hafta sonra baba tekrar geldiğinde olayı anladı. Birkaç gün sonra ise annenin ifadesi ortaya çıktı. Annenin ifadesinde anlattığı şeyler ile çocuğun hastanede tedavi gördüğü durumları doktor arkadaşlar ile değerlendirdik. Diğer yatışlardaki bulgularla uyumlu olduğunu tespit ettik" diye ifade etti.

‘Ben kötü bir anne değilim’

Çocuğuna  işkence ile suçlanan ve yargılanması devam eden kadın ise,"Ben kötü bir anne değilim. Kötü bir anne olsam çocuklarım cezaevinde ziyaretime gelmezdi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti mağdur çocuğun adli tıp kurumuna sevk edilerek herhangi bir organında zayıflık olup olmadığının tespitine karar verirken, çocuğa da kayyum atanması kararını verdi. Tutuklu sanık Ezgi K.'nin ise tutukluluğunun devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 20:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
Gelirsizlik belgesi nedi, nereden nasıl alınır? E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?
Gelirsizlik belgesi nedi, nereden nasıl alınır? E-Devlet üzerinden gelirsizlik belgesi nasıl alınır?
Cezaevi müdürü maaşları ne kadardır? 2020 Cezaevi müdürü maaşları
Cezaevi müdürü maaşları ne kadardır? 2020 Cezaevi müdürü maaşları
2020 DSİ yeterlilik belgesi sınavı hangi tarihte yapılaca? DSİ yeterlilik belgesi sınav tarihleri ve yerleri
2020 DSİ yeterlilik belgesi sınavı hangi tarihte yapılaca? DSİ yeterlilik belgesi sınav tarihleri ve yerleri

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu uzatıldı. Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
Vakıfbank 1,12 faiz oranı ile 125 Bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Merkez Bankası Şubat 2020 PPK toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faizleri indirecek mi?
Doya Moda yeni yarışmacısı Yakut Hüseyinli kimdir? Yakut Hüseyinli hakkında bilgiler
Gel Dese Aşk dizisi 1. fragman yayınlandı
Koçtaş Şubat 2020 indirimli ürünler kataloğu
Gelinim Mutfakta 14 Şubat Cuma Bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfak'ta kim elendi?
Rüyada Kabe'yi görmek nedir? Rüyada Kabeyi görmenin anlamı ve tabiri
Enpara Spotify, Netflix, Youtube aboneliklerinde P indirim ve iade kampanyası
2020 Emniyeta atama takvimini yayınlandı! EGM Polis şark süresi değişti mi, düştü mü?
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
Elazığ'daki kobi ve esnafa 1 Yıl ödemesiz işyeri destekleme kredisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.