Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı

İstanbul Avcılar’da bebeğine işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadının tutuklu yargılanmasına devam edildi. Bebeğine farklı zamanlarda iğne ile çamaşır suyu verdiği ve darp ettiği tespit edilen Ezgi K. çıkarıldığı mahkemede tutukluluk süresine devam edilmesi kararlaştırıldı. İşkence gören 2 yaşındaki bebeğe ise kayyum atandı.

Baba Eray K.’nın mahkemeye katılmaması ve şikayetini geri çekmesiyle 2 yaşındaki işkence gören bebeğe kayyum atandı. Ezgi K.’nın yargılanmasına Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

‘Burada bir çocuk istismarı olabilir’

Mahkemeye işkence gören bebeğin doktoru Hasan Önal da katıldı. Duruşmaya katılan Hasan Önal, "Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde çalışıyorum. Hasta hemen hemen hastanenin her bölümüne değişik zamanlarda farklı şikayetler ile gelmiş. Son olarak acil servise kol ve bacağında şişlik şikayeti ile başvurmuş. Hastayı takip eden arkadaşlar ‘burada bir çocuk istismarı olabilir’ şeklinde uyarıda bulundu ve çocuk bizim birime yattı" ifadelerini kullandı.

Baba da kabul etti

Çocuğun hastaneye yatırılmasından önce tüm birimlerin çocuk istismarı konusunda uyarıldığını söyleyen Doktor Önal, "Türkçe bilmeyen ama akıllı bir Suriyeli anneyi de aynı odaya aldık. Şişlik için farklı bir hastaneden film çekilmesi amacıyla anne ve bebeği sevk ettik. Bebek geri döndüğünde kulağının arkasında bir çizik ve kafasında şişlik vardı. Tomografi çektirdiğimizde kafadaki şişlik doğrulandı. Bu arada çocuğun ishali başladı. Biz de Suriyeli anneden bilgi istedik. Suriyeli anne, sanığın pis bezini açarak oynaması için bebeğin önüne koyduğunu ve çocuğun kol ve bacaklarındaki şişlikleri çimdiklediğini söyledi. Bunun üzerine şüphemiz netleşti. Tomografi bölümünden sahte bir randevu ayarladık. Oradaki kameralar iyi çekiyordu ve suçüstü yapmak istedik. Ancak tomografi saatinden önce çocuk morardı. Oksijen verdik ve çocuk toparlandı" şeklinde konuştu.

Babaya ve anneye dair şüpheleri olduğunu aktardıklarını belirten Önal, "Baba da bunu kabul etti. Anne çocuğun yanından ayrıldı ancak kol ve bacaklardaki şişlikler geçmedi. Biz o bölgeye ultrason ile baktık ve bir sıvı olduğunu gördük. Sıvıyı alıp incelemek istedik ancak miktarı çok azdı. Sıvının kimyasal bir madde olabileceği düşüncesi ile kortizon tedavisine başladık. Bu tedaviden olumlu sonuç aldık ve şişlikler düzeldi. 2 hafta sonra baba tekrar geldiğinde olayı anladı. Birkaç gün sonra ise annenin ifadesi ortaya çıktı. Annenin ifadesinde anlattığı şeyler ile çocuğun hastanede tedavi gördüğü durumları doktor arkadaşlar ile değerlendirdik. Diğer yatışlardaki bulgularla uyumlu olduğunu tespit ettik" diye ifade etti.

‘Ben kötü bir anne değilim’

Çocuğuna işkence ile suçlanan ve yargılanması devam eden kadın ise,"Ben kötü bir anne değilim. Kötü bir anne olsam çocuklarım cezaevinde ziyaretime gelmezdi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti mağdur çocuğun adli tıp kurumuna sevk edilerek herhangi bir organında zayıflık olup olmadığının tespitine karar verirken, çocuğa da kayyum atanması kararını verdi. Tutuklu sanık Ezgi K.'nin ise tutukluluğunun devam edilmesi kararlaştırıldı.