Antalya'da bankayı silahla soymaya kalkan zanlı yakalandı

Antalya merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesinde öel bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Saat 9.30 sıralarında Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine girerek, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi.

Banka personelinin dışarı çıkmasının ardından içeride kalan soyguncu silahıyla güvenlik görevlisi ile çaycıyı rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri silahlı soyguncuyu ikna etmeye çalışırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin kendisine yaklaşmasını istemeyen soyguncu ise rehinelerle birlikte bankanın üst katına çıktı.

Soyguncu daha sonra polisle 1 saatten fazla konuşmasının ardından ikna olarak elindeki rehineleri bıraktı ve polise teslim oldu. Gözaltına alınan soyguncu sorgusu yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.