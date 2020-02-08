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Antalya'da cin çıkarma seansı yaparak istismarda bulundu!

Antalya'da kendini duyurarak birçok kişiye "Sizde ölüm büyüsü var" diyerek cin çıkarma seansı yaparak 4 kişinin paralarını alarak istismarda bulundu. Bugün hakim karşısına çıkan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot ile ilgili tüm detaylar...

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:10
Antalya'da cin çıkarma seansı yaparak istismarda bulundu!
Bugün Antalya'da 6. Ağır Çeza Mahkemesinde duruşmaya çıkan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot hakim karşısında olayı anlattılar. 
Antalya'da kendi ismini duyurarak müşteri kazanmaya çalışan Tali Yüksel Yeşilot ve eşi Öznur Yeşilot, kendilerine gelen müşterileri "Sizde ölüm büyüsü var" diyerek korkutuyor ve cin çıkarma seanslarını yapmaları gerektiğini söyleyerek işlemş uyguluyordu. Gelen 4 müşteriye de aynısını uygulan Tali Yüksel Yeşilot müşterilerin parasını aldıktan sonra istismar etmeye kalktı.
 
Bugün görülen mahkemede tutuklu yargılanan Tali Yüksel Yeşilot ve tutuksuz yargılanan eşi Öznur Yeşilot katıldı. Tali Yüksel Yeşilot, söylenenleri kabul etmediğini belirterek ve bunun yanında kimseyi zorlayarak birlikte olmadığını öne sürdü. 
Mahkeme heyeti, Tali Yüksel Yeşilot'u S.O, F.G., S.O, İ.O., E.O., E.O., H.Ş., H.Z.G. ve F.U. isimli kişileri dolandırmak ve E.O., H.Ş., F.U. ve H.Z.G'ye cinsel istismar suçlarından dolayı toplam 75 yıl hapis cezasına çarptırdı.
 
Eşi Öznur Yeşilot'a ise 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' suçundan 19 yıl hapis cezası verilerek cezaevine sevk edildi. Mahkeme heyeti sanıkların yargılama boyunca herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemeleri nedeniyle cezada indirime gitmedi. 
Son Güncelleme: 08.02.2020 13:10
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