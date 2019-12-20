Apartmanda evcil hayvan beslemek yasak mı? Evcil hayvan beslemek izin gerektirir mi?

Günümüzde evlerde hayvan beslemek popülerleşti. Fakat çoğu hayvansever evde hayvan beslemek istiyorum. Bunun için apartman sakinlerinden izin almam gerekiyor mu diye soruyor. Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bu soruyu köşesine taşıyarak cevabını verdi.

Gazeteci Avukat Feride Hilal İmal sözlerine ‘’Ülkemiz, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne taraf bir ülkedir’’ diyerek başlamıştır. Bu sözleşme gereğince, apartmanda evcil hayvan beslemek isteyenlerin özgür olduğunu söyleyen İmal, ‘’ Bu özgürlük yönetim planıyla engellenemez. Öyle ki; bu konuda Yargıtay hukuk dairesi de vermiş olduğu kararda, yönetim planında daire içinde evcil hayvan beslenmesini yasaklayan hükmün geçersiz sayılacağına hükmetmiştir. Yargıtay vermiş olduğu kararda "Yönetim planı uyarınca, hayvanın evden uzaklaştırılması, hayvanın haklarına aykırılık teşkil etmektedir" şeklinde karar tesis etmiştir’’ ifadelerini kullandı.