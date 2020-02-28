Araç muayenelerini geciktirenlerden alınanan ücretler artacak!

Araç muayene sistemi hem trafikte ki güveni arttırmak hem de olası trafik kazalarında alınacak hasarı en aza indirmek için uygulanan sistemler arasında görülmektedir. Son olarak açıklanan bilgilere göre ise araç sahiplerinin muayene tarihini geçirmelerinden sonra ki süreçte uygulanan cezai işlemler arttırılarak kişilerin muayene tarihlerini geçirmemesi gerektiği ile ilgili çalışmalara hız veriliyor. Araç muayenesinin geçerlilik süresi dolduktan sonra her ay için %5 fazla ücret talep edilmesi uygulaması için çalışmalar başladı.

Araç sahipleri için uygulanacak olan muayene tarihi sonrasında aylık faiz sistemi vatandaşların muayenelerini yaptırmaları konusunda büyük önem taşıyacak. Muayene süresi dolduktan sonra her ay için %5 faiz uygulaması çalışmalarının birkaç ay içerisinde uygulanmaya başlaması planlanıyor.

Araç sahipleri tarafından kulalnılan aracın her yıl belirli dönemlerde muayeneye sokularak durumunun belirlenmesi gerekiyor. araçta bulunan tüm sorunların ortaya çıkması ve trafiğe uygun olup olmadığı ile ilgili tüm bilgileri barındıran muayene sisteminde aracın muayene süresi dolduktan sonra ki her ay için %5 faiz uygulamasına gidilecek. Önek verilecek olursa muayenesi 3 ay gecikmiş bir araç tekrar muayene gireceği zaman çıkacak ücret %15 fazla olacak. Bu süre hesaplanırken gün bazlı değil ay bazlı hesaplamalar yapılacak. Tahsil edilen faiz ücreti ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresine aktarılacak.

Muayenenin geçerlilik tarihi nasıl öğrenilir?

Farklı yollar sayesinde araç sahipleri kullandıkları araçların muayenelerinin geçerlilik sürelerini öğrenebilirler. Bunun için ilk olarak “ilk muayene geçerlilik süresi” üzerinden araç sahipleri muayene geçerlilik süresini öğrenebilirler. Ayrıca muayene tescil belgesinde yer alan tarih ile birlikte de hesaplamalarını kendileri yapabilirler. Araç muayenesi sonrasında verilen belgede geçerlilik süresi yazan kısma dikkatli bakıldığında gerekli karılaştırmalar yapılarak muayenenin ne zaman biteceği öğrenilebilir. Elinde her hangi bir belge olmayan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine girerek araçlarının son muayene tarihlerini öğrenebilirler.