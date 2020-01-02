Araç Muayenesinde hangi evraklar isteniyor? TÜVTÜRK araç muayenesine gitmeden önce dikkat edilmesi gerekenler

Araç muayenesi, araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biridir. Belirli aralıklarla yaptırılması zorunlu olan araç muayenesi sayesinde aracın kontrolü sağlanır ve olası kaza ihtimali en aza düşürülür.

Araç muayenesi nedir?

Araç muayenesinde motorlu ve motorsuz araçları trafiğe çıkmak için yeterli teknik şartlara uygunluğunun kontrolü yapılır. Araç muayenesi belli aralıklarla yaptırılmalıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince araç muayenesi yaptırmak zorunludur. Araç muayenesinin amacı trafik kazalarının önüne geçmektir.

Muayene için süre aşılmadan yetkili kuruluş TÜVTÜRK’ten randevu alınmalıdır. Eğer araç muayeneden geçemez ise eksiklikler tespit edilerek en geç 1 ay içinde eksiklikler tamamlanmalıdır. 1 ay içinde aracın tekrar muayenesi ücretsiz olarak yapılır ancak 1 ay aşılırsa tekrar ücret talep edilir.

TÜVTÜRK’ün intenet sitesi üzerinden alınan randevu ile araç muayenesi yapılmaktadır. Aracın muayeneye getirilmeden önce cezasının olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca sigorta tarihide önemlidir. Eğer sigorta tarihi aşılmışsa araç muayeneden geçmez.

Araç muayenesi yapılmadan önce egzoz gazı emisyonu ölçümü yaptırılmalıdır. Bu işlem TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırılabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise ilk yardım çantası ve ilk yardım çantasındaki malzemelerin eksiksiz bulunmasıdır. Araçta stepne, üçgen reflektör ve yangın söndürme tüpünün de olması gerekmektedir.

İlk yardım çantasında neler olmalıdır?

Motosikletler, traktörler ve motorlu bisikletler dışında diğer motorlu araçlarda bulunması gereken ilk yardım çantası malzemeleri şunlardır:

3 adet üçgen sargı

2 adet büyük sargı bezi (10 cmx 3-5m)

1 kutu hidrofil gaz steril (10x10 cm 50’lik kutu)

1 adet flaster (2 cm x 5 m)

1 adet antiseptik solüsyon (50 ml)

1 adet küçük makas

10 adet çengelli iğne

1 adet tunike

1 adet esmark bandajı)

1 adet alüminyum yanık örtüsü

10 adet yara bandı

1 adet el feneri

2 adet tıbbi eldiven

Araç muayenesi için gerekli evraklar nelerdir?

Kimlik; nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport

Aracın ruhsatı

Trafik sigortası

Egzoz gazı emisyon ölçümü belgesi

LPG’li araçlar için gaz sızdırmazlık raporu

Aracın vergi borcunun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Aracı muayeneye farklı biri getirebilir. Ancak muayene sonrasında araç teslimi, sadece aracı getiren kişiye yapılır.

Muayene süresi ne kadardır?