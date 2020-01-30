Aras Kargo kargom nerede? Aras kargo sorgulama ve takip

Aras Kargo Türkiye’nin dört bir yanına uzun yıllardır hizmet vermektedir. Aras Kargo gönderi sorgulaması, Aras Kargo firmasının resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleşmektedir. Firmanın resmi site üzerinden yurt içi ve dışı gönderi sorgulaması, kargo ücretleri, kargonun kaç günde geleceği gibi bilgilere de erişilebilmektedir.

Aras Kargo gönderi takip sorgulama işlemi

https://www.araskargo.com.tr/tr/ bağlantılı resmi siteye girin.

Ana sayfada yer alan ''Gönderi Takip'' kısmına kargo takip numaranızı girerek sorgulatınız.

Ticari gönderi sorgulama için ''E-Ticaret Takip'' kısmından şirketi seçiniz ve takip no girerek aratınız.

Sistem otomatik olarak ''Aras kargom nerede?'' sorunuzun cevabını size verecektir.

Aras Kargo da kargı kaç günde gelir?

Aras kargo üzerinden kargo beklemeniz dahilinde Aras Kargo’nun resmi intenet sitesine girin. Burada ''Kaç Günde?'' bölümü üzerinden kargonuzun size ne zaman ulaşacağını öğrenebilirsiniz. Bu bölümde sizden, kargonun çıkış ili ve kargonun varış ili bilgisi istenecektir. Burada istenilen bilgileri eksiksiz doldurarak arama tuşuna basmanız halinde ortalama varış süresini görebilirsiniz.

Aras Kargo en yakın şube sorgulama

Aras Kargo’nun resmi sitesi üzerinden size en yakın şubesini öğrenebilirsiniz. Aras Kargo en yakın şubeyi öğrenmek için yazmanız gereken bilgiler:

İl,

Semt/İlçe,

Mahalle,

Cadde,

Sokak.

Aras Kargo gönderi ücretleri ne kadar?

Aras kargo gönderinizin ne kadar tutacağını sitede yer alan hesaplama aracından öğrenebilirsiniz.

Aras Kargo'da 2 farklı ücret tarifesi bulunmaktadır. Bunlar:

Yurtiçi gönderi tarifesi,

Yurt dışı gönderi tarifesi,

Aras Kargo yurt içi kargo ücreti için şu bilgileri girmeniz gerekmektedir:

Kargo çıkış ili,

Çıkış ilçesi,

Varış ili,

Varış İlçesi.

Bu bilgileri girdikten sonra ''Adres Sorgula'' kısmına tıklamalısınız.

Aras Kargo Güncel Yurtiçi Fiyat Listesi Tablosu

Aras Kargo Yurt Dışı Kargo Ücreti Hesaplama

Aras Kargo'nun yurt dışı gönderi ücretini hesaplamak için şu bilgileri girmelisiniz:

Varış ülkesi,

Kargo türü (Standart veya Ekspres)

Desi/KG bilgileri.

Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra ''Sorgula'' butonuna tıklayarak ücret bilgisini öğrenebilirsiniz.

Kurye çağır hizmeti nedir?

Aras Kargo, ''Kurye Çağır'' hizmeti ile herhangi bir kargo şubesine gitmenize gerek kalmadan kargonuzu istediğiniz noktadan teslim almaktadır. Ayrıca bu işlem saat 15.30’a kadar yapılmaktadır. Saat 15.30'dan sonra yapılan talepler ertesi gün için hizmet sırasına alınmaktadır.

Firmanın resmi sitesinde yer alan şu bilgileri doldurarak bu hizmetten faydalanabilirsiniz:

Kişisel bilgileriniz,

Kargonun alınacağı adres bilgileri,

Kargonuzun nereye gönderileceği,

Aras Kargo çağrı merkezi numarası nedir?

Aras Kargo müşteri hizmetleri 444 25 52 numaralı hat üzerinden hizmet sunmaktadır.

Bunun dışında firma iletişim bilgileri şu şekildedir: