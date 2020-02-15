ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı

ASELSAN geçtiğimiz günlerde personel alımı yapacağını duyurmuştu. 2020 yılında ASELSAN’ın personel alımı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımları iki farklı bölge için gerçekleştirilecek.
ASELSAN personel alımında Türkiye ve Kıbrıs’ta görev yapmak üzere birçok farklı alanda kişiler işe alınacak. ASELSAN personel alımını 6 farklı alanda yapacağını da bildirdi. ASELSAN’ın personel alımı yapacağı açıklamasının ardından adayların uyması gereken şartlar ve pozisyonlar için aranan şartlar merak ediliyor.
ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir?
ASELSAN 2020 yılında personel alımı yapacağını ve alınacak personellerin 6 farklı pozisyonda görevlendirileceğini duyurmuştu. ASELSAN’ın alım yapacağı pozisyonlar şu şekildedir:
- İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Görevlisi
- Yazılım Varlık Analisti
- Yazılım Geliştirme Uzmanı
- Yazılım Test Mühendisi
- İş Analisti
- Sap Basıs Sistem Yöneticisi
ASELSAN 2020 personel başvuru şartları nelerdir?
ASELSAN’ın personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımı için aradığı şartlar şu şekildedir:
- Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmuyor olmak
- Dikkatli ve detaycı çalışmak
- Sonuç odaklı çalışmak
- Takım çalışmasına uyumlu olmak
- Motivasyonu yüksek olmak
- Sorumluluk sahibi olmak
- Disiplinli çalışmak
Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra 6 farklı pozisyona alım yapacak olan kurum her pozisyon için ayrı şartlar istemektedir.
ASELSAN’ın İleri Teknolojiler Araştırma Uzmanı için belirlediği alım şartları şu şekildedir:
- Elektrik – elektronik bölümü mezunu olmak
- Haberleşme – mikrodalga konularında yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak
- İyi derece İngilizce bilmek
- Aktif – pasif RF / MW malzemeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak
- RF / MW tasarımları ile ilgili programlara hakim olmak
- Ölçüm ve tasarım tekniklerini bilmek
- Üniversiteler ile ortak araştırma ve çalışma yapabilmek
- Analitik düşünebilmek
- Yeni teknolojileri takip edebilmek
- Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak
- Bilgisayar mühendisliği, MIS, İşletme ya da İstatistik bölümlerinden birinden mezun olmak
- İyi derece İngilizce bilmek
- Kurumsal yazılım lisans yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak
- Varlık yönetimi konusunda 3 – 5 yıl deneyimli olmak
- Yeni teknolojileri takip etmek
- Analitik ve kavramsal düşünce yeteneğine sahip olmak
- Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak
Yazılım Geliştirmesi alanında alınacak personeller için istenen şartlar şu şekildedir:
- Agile / Scrum ya da Waterfall prensiplerine uygun yaşam döngüsünde görev almak
- Müşteri kalite ve termin beklentilerini karşılamak
- Müşterilerden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek
- Analiz, tasarımyapabilmek
- Kod yazabilmek
- Yazılım geliştirme süreçlerine dahil olmak
- Bilgi güvenliği ve güvenilir kod yazma konusunda bilgili olmak
- Kod review aktivitesini gerçekleştirmek
- Birim testlerini yapmak
- Gerekli durumlarda fiziksel veri modeli oluşturmak
- Gerekli durumlarda tasarım dokümanlarını oluşturmak
- Hataları fikslemek
Yazılım Test Mühendisi alımı için aranan şartlar şu şekildedir:
- 4 yıllık mühendislik, bilgi teknolojileri bölümlerinden mezun olmak
- İyi derecede İngilizce bilmek
- En az 3 yıl deneyimli olmak
- SAP BW 7,0 modelleme, geliştirme ve idame uzmanlığını bilmek
- ABAP ı-uzmanlığı sahibi olmak
- Veri ambarı, iş zekası ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak
- Data modelleme ve raporlama deneyimli olmak
- Design Studio, Web Intellgence konularında deneyimli olmak
- SAP finansal, insan kaynakları ve lojistik konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmak
- Microsoft raporlama konusunda bilgi sahibi olmak
- Analitik ve kavramsal düşünmek
- Teknolojik yenilikleri takip edebilmek
- Takım çalışmasına uymak
İş Analisti alımlarında istenen şartlar şu şekildedir:
- Endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği ya da benzer bir bölümden mezun olmak
- İyi derecede İngilizce bilmek
- SAP lojistik modülleri konusunda bilgi sahibi olmak
- En az 3 yıl deneyimli olmak
- Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü olmak
- Yeni teknolojileri takip etmek
- Takım çalışmasına uyumlu olmak
Sap Basıs Sistem Yöneticisi için aranan şartlar ise şu şekildedir:
- Bilgisayar mühendisliği, Elektronik mühendisliği ve benzeri bir bölümden mezun olmak
- İyi derece İngilizce bilmek
- En az 4 yıl deneyimli olmak
- Tercihen SAP BASIS sertifikasına sahip olmak
- Temel işletme sistemlerinde deneyimli olmak
- SAP sistemleri, kullanıcı yönetimi, lisanslama konusunda bilgi sahibi olmak
- Yeni teknolojileri takip etmek
- Takım çalışmasına uyumlu çalışmak
ASELSAN 2020 personel alım başvurusu nasıl yapılır?
ASELSAN’ın personel alımı ilanında sonra birçok kişi başvuru detaylarını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyulmuştu. ASELSAN başvuru yapmak isteyen kişilerin intenet üzerinden başvurularını yapabileceklerini de duyurdu. İstenen şartlara uygun olan kişiler personel alımı için başvurularını intenet üzerinden yapabiliyor. Başvurular ASELSAN’ın resmi sitesinden yapılıyor.
ASELSAN 2020 personel alımına başvuracak kişiler aşağıdaki adrese tıklayabilir.
https://www.aselsan.com.tr/tr/kariyer/aselsanli-olmak/acik-pozisyonlar