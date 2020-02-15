betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497

ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı

ASELSAN 2020 yılında personel alımı yapacağını duyurmuştu. Birçok kişinin merakla beklediği ASELSAN 2020 personel alım ilanı yayımlandı. ASELSAN’ın personel alımı hakkında merak edilenler haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:36
ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı

ASELSAN geçtiğimiz günlerde personel alımı yapacağını duyurmuştu. 2020 yılında ASELSAN’ın personel alımı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımları iki farklı bölge için gerçekleştirilecek.

ASELSAN personel alımında Türkiye ve Kıbrıs’ta görev yapmak üzere birçok farklı alanda kişiler işe alınacak. ASELSAN personel alımını 6 farklı alanda yapacağını da bildirdi. ASELSAN’ın personel alımı yapacağı açıklamasının ardından adayların uyması gereken şartlar ve pozisyonlar için aranan şartlar merak ediliyor.

ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir?

ASELSAN 2020 yılında personel alımı yapacağını ve alınacak personellerin 6 farklı pozisyonda görevlendirileceğini duyurmuştu. ASELSAN’ın alım yapacağı pozisyonlar şu şekildedir:

  • İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Görevlisi
  • Yazılım Varlık Analisti
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • Yazılım Test Mühendisi
  • İş Analisti
  • Sap Basıs Sistem Yöneticisi

ASELSAN 2020 personel başvuru şartları nelerdir?

ASELSAN’ın personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımı için aradığı şartlar şu şekildedir:

  • Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmuyor olmak
  • Dikkatli ve detaycı çalışmak
  • Sonuç odaklı çalışmak
  • Takım çalışmasına uyumlu olmak
  • Motivasyonu yüksek olmak
  • Sorumluluk sahibi olmak
  • Disiplinli çalışmak

Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra 6 farklı pozisyona alım yapacak olan kurum her pozisyon için ayrı şartlar istemektedir.

ASELSAN’ın İleri Teknolojiler Araştırma Uzmanı için belirlediği alım şartları şu şekildedir:

  • Elektrik – elektronik bölümü mezunu olmak
  • Haberleşme – mikrodalga konularında yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak
  • İyi derece İngilizce bilmek
  • Aktif – pasif RF / MW malzemeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak
  • RF / MW tasarımları ile ilgili programlara hakim olmak
  • Ölçüm ve tasarım tekniklerini bilmek
  • Üniversiteler ile ortak araştırma ve çalışma yapabilmek
  • Analitik düşünebilmek
  • Yeni teknolojileri takip edebilmek
  • Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak

Yazılım Varlık Analisti olarak başvuracak kişilerde aranılan şartlar şu şekildedir:

  • Bilgisayar mühendisliği, MIS, İşletme ya da İstatistik bölümlerinden birinden mezun olmak
  • İyi derece İngilizce bilmek
  • Kurumsal yazılım lisans yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak
  • Varlık yönetimi konusunda 3 – 5 yıl deneyimli olmak
  • Yeni teknolojileri takip etmek
  • Analitik ve kavramsal düşünce yeteneğine sahip olmak
  • Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak

Yazılım Geliştirmesi alanında alınacak personeller için istenen şartlar şu şekildedir:

  • Agile / Scrum ya da Waterfall prensiplerine uygun yaşam döngüsünde görev almak
  • Müşteri kalite ve termin beklentilerini karşılamak
  • Müşterilerden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek
  • Analiz, tasarımyapabilmek
  • Kod yazabilmek
  • Yazılım geliştirme süreçlerine dahil olmak
  • Bilgi güvenliği ve güvenilir kod yazma konusunda bilgili olmak
  • Kod review aktivitesini gerçekleştirmek
  • Birim testlerini yapmak
  • Gerekli durumlarda fiziksel veri modeli oluşturmak
  • Gerekli durumlarda tasarım dokümanlarını oluşturmak
  • Hataları fikslemek

Yazılım Test Mühendisi alımı için aranan şartlar şu şekildedir:

  • 4 yıllık mühendislik, bilgi teknolojileri bölümlerinden mezun olmak
  • İyi derecede İngilizce bilmek
  • En az 3 yıl deneyimli olmak
  • SAP BW 7,0 modelleme, geliştirme ve idame uzmanlığını bilmek
  • ABAP ı-uzmanlığı sahibi olmak
  • Veri ambarı, iş zekası ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • Data modelleme ve raporlama deneyimli olmak
  • Design Studio, Web Intellgence konularında deneyimli olmak
  • SAP finansal, insan kaynakları ve lojistik konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmak
  • Microsoft raporlama konusunda bilgi sahibi olmak
  • Analitik ve kavramsal düşünmek
  • Teknolojik yenilikleri takip edebilmek
  • Takım çalışmasına uymak

İş Analisti alımlarında istenen şartlar şu şekildedir:

  • Endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği ya da benzer bir bölümden mezun olmak
  • İyi derecede İngilizce bilmek
  • SAP lojistik modülleri konusunda bilgi sahibi olmak
  • En az 3 yıl deneyimli olmak
  • Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü olmak
  • Yeni teknolojileri takip etmek
  • Takım çalışmasına uyumlu olmak

Sap Basıs Sistem Yöneticisi için aranan şartlar ise şu şekildedir:

  • Bilgisayar mühendisliği, Elektronik mühendisliği ve benzeri bir bölümden mezun olmak
  • İyi derece İngilizce bilmek
  • En az 4 yıl deneyimli olmak
  • Tercihen SAP BASIS sertifikasına sahip olmak
  • Temel işletme sistemlerinde deneyimli olmak
  • SAP sistemleri, kullanıcı yönetimi, lisanslama konusunda bilgi sahibi olmak
  • Yeni teknolojileri takip etmek
  • Takım çalışmasına uyumlu çalışmak

ASELSAN 2020 personel alım başvurusu nasıl yapılır?

ASELSAN’ın personel alımı ilanında sonra birçok kişi başvuru detaylarını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyulmuştu. ASELSAN başvuru yapmak isteyen kişilerin intenet üzerinden başvurularını yapabileceklerini de duyurdu. İstenen şartlara uygun olan kişiler personel alımı için başvurularını intenet üzerinden yapabiliyor. Başvurular ASELSAN’ın resmi sitesinden yapılıyor.

ASELSAN 2020 personel alımına başvuracak kişiler aşağıdaki adrese tıklayabilir.

https://www.aselsan.com.tr/tr/kariyer/aselsanli-olmak/acik-pozisyonlar

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Tunceli'de gece vaktinde deprem
Son Dakika! Tunceli'de gece vaktinde deprem
Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı
Annesinin işkencesine maruz kalan bebeğe kayyum atandı
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
İŞKUR ile Ankara'da büro memuru personel alım ilanları yayınlandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Bilecik'te feci motosiklet kazası 1 kişi ağır yaralandı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
Kırşehir'de yolcu otobüsüne 36 şişe kaçak viski ve 6 şişe kaçak rakı
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!
İŞKUR ile KPSS şartı olmadan 13 SYDV ve 53 il-ilçe belediyesi 670 personel alımı yapacak!

Popüler Haberler

TV8 Survivor 2020 1. Bölüm tanıtımı yayınlandı
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmenin tabiri ve anlamı
2020 yeni torba yasa geliyor! KYK Borcu,Vergi, sicil affı da gündemde! Torba yasa ne zaman çıkar?
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
2020 İOKBS bursluluk sınav başvurusu için son gün ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?
Tv8 Survivor 2020 hangi günler yayınlanacak? Survivor 2020 yayın tarihleri ve saatleri
İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 241 sağlık personeli alınacak! Personel kadroları ve alım şartları nelerdir?
Eser Yenenler Show Neden yok, neden yayınlanmadı? EYS neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Öğretmen dizisinin fragmanı oyuncu kadrosu ve konusu
O Ses Türkiye'de birinci olan ne kazandı? O Ses Türkiye Şampiyonu büyük ödül olarak ne aldı?
Öğretmenlere ÖSYM'den YÖKDİL Sınav Görevi
Atlasglobal iflası sonrası bilet alanların hakları neler?
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
O Ses Türkiye'deki finalist Uygar Erdoğan kimdir?
3500 TL maaş alan birine ne kadar kredi çıkar? Bankadan ne kadar kredi çekebilir?
TOKİ 2020 kura çekiliş tarihleri belli oldu mu? Toki dar gelirliye sosyal konut kura çekiliş tarihleri
2020 ALES Sonbahar sınavı ne zaman yapılacak? 2020 ALES Sonbahar sınav tarihi
Sözcü gazetesi Tv kanalı mı açacak? Sözcü TV ne zaman yayına girecek?
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. Sezon Hopper yaşıyor mu, öldü mü?
Hakan: Muhafız 3. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda neler olacak? Netflix Hakan: Muhafız yeni sezon tanıtımı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.