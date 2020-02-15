ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir? Aselsan 2020 personel alım ilanı yayımlandı

ASELSAN geçtiğimiz günlerde personel alımı yapacağını duyurmuştu. 2020 yılında ASELSAN’ın personel alımı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımları iki farklı bölge için gerçekleştirilecek.

ASELSAN personel alımında Türkiye ve Kıbrıs’ta görev yapmak üzere birçok farklı alanda kişiler işe alınacak. ASELSAN personel alımını 6 farklı alanda yapacağını da bildirdi. ASELSAN’ın personel alımı yapacağı açıklamasının ardından adayların uyması gereken şartlar ve pozisyonlar için aranan şartlar merak ediliyor.

ASELSAN 2020 personel alımı yapılacak bölümler nelerdir?

ASELSAN 2020 yılında personel alımı yapacağını ve alınacak personellerin 6 farklı pozisyonda görevlendirileceğini duyurmuştu. ASELSAN’ın alım yapacağı pozisyonlar şu şekildedir:

İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Görevlisi

Yazılım Varlık Analisti

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Yazılım Test Mühendisi

İş Analisti

Sap Basıs Sistem Yöneticisi

ASELSAN 2020 personel başvuru şartları nelerdir?

ASELSAN’ın personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. ASELSAN’ın personel alımı için aradığı şartlar şu şekildedir:

Sağlık açısından görevini yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmuyor olmak

Dikkatli ve detaycı çalışmak

Sonuç odaklı çalışmak

Takım çalışmasına uyumlu olmak

Motivasyonu yüksek olmak

Sorumluluk sahibi olmak

Disiplinli çalışmak

Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra 6 farklı pozisyona alım yapacak olan kurum her pozisyon için ayrı şartlar istemektedir.

ASELSAN’ın İleri Teknolojiler Araştırma Uzmanı için belirlediği alım şartları şu şekildedir:

Elektrik – elektronik bölümü mezunu olmak

Haberleşme – mikrodalga konularında yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak

İyi derece İngilizce bilmek

Aktif – pasif RF / MW malzemeleri ile ilgili bilgiye sahip olmak

RF / MW tasarımları ile ilgili programlara hakim olmak

Ölçüm ve tasarım tekniklerini bilmek

Üniversiteler ile ortak araştırma ve çalışma yapabilmek

Analitik düşünebilmek

Yeni teknolojileri takip edebilmek

Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak

Bilgisayar mühendisliği, MIS, İşletme ya da İstatistik bölümlerinden birinden mezun olmak

İyi derece İngilizce bilmek

Kurumsal yazılım lisans yönetimi konusunda kapsamlı bilgi sahibi olmak

Varlık yönetimi konusunda 3 – 5 yıl deneyimli olmak

Yeni teknolojileri takip etmek

Analitik ve kavramsal düşünce yeteneğine sahip olmak

Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi olmak

Yazılım Varlık Analisti olarak başvuracak kişilerde aranılan şartlar şu şekildedir:

Yazılım Geliştirmesi alanında alınacak personeller için istenen şartlar şu şekildedir:

Agile / Scrum ya da Waterfall prensiplerine uygun yaşam döngüsünde görev almak

Müşteri kalite ve termin beklentilerini karşılamak

Müşterilerden alınan arayüz isterleri için mockuplar çizmek

Analiz, tasarımyapabilmek

Kod yazabilmek

Yazılım geliştirme süreçlerine dahil olmak

Bilgi güvenliği ve güvenilir kod yazma konusunda bilgili olmak

Kod review aktivitesini gerçekleştirmek

Birim testlerini yapmak

Gerekli durumlarda fiziksel veri modeli oluşturmak

Gerekli durumlarda tasarım dokümanlarını oluşturmak

Hataları fikslemek

Yazılım Test Mühendisi alımı için aranan şartlar şu şekildedir:

4 yıllık mühendislik, bilgi teknolojileri bölümlerinden mezun olmak

İyi derecede İngilizce bilmek

En az 3 yıl deneyimli olmak

SAP BW 7,0 modelleme, geliştirme ve idame uzmanlığını bilmek

ABAP ı-uzmanlığı sahibi olmak

Veri ambarı, iş zekası ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak

Data modelleme ve raporlama deneyimli olmak

Design Studio, Web Intellgence konularında deneyimli olmak

SAP finansal, insan kaynakları ve lojistik konularda temel düzeyde bilgi sahibi olmak

Microsoft raporlama konusunda bilgi sahibi olmak

Analitik ve kavramsal düşünmek

Teknolojik yenilikleri takip edebilmek

Takım çalışmasına uymak

İş Analisti alımlarında istenen şartlar şu şekildedir:

Endüstri mühendisliği, İşletme mühendisliği ya da benzer bir bölümden mezun olmak

İyi derecede İngilizce bilmek

SAP lojistik modülleri konusunda bilgi sahibi olmak

En az 3 yıl deneyimli olmak

Analitik ve kavramsal düşünme yeteneği güçlü olmak

Yeni teknolojileri takip etmek

Takım çalışmasına uyumlu olmak

Sap Basıs Sistem Yöneticisi için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Bilgisayar mühendisliği, Elektronik mühendisliği ve benzeri bir bölümden mezun olmak

İyi derece İngilizce bilmek

En az 4 yıl deneyimli olmak

Tercihen SAP BASIS sertifikasına sahip olmak

Temel işletme sistemlerinde deneyimli olmak

SAP sistemleri, kullanıcı yönetimi, lisanslama konusunda bilgi sahibi olmak

Yeni teknolojileri takip etmek

Takım çalışmasına uyumlu çalışmak

ASELSAN 2020 personel alım başvurusu nasıl yapılır?

ASELSAN’ın personel alımı ilanında sonra birçok kişi başvuru detaylarını ve başvuru şartlarını araştırmaya koyulmuştu. ASELSAN başvuru yapmak isteyen kişilerin intenet üzerinden başvurularını yapabileceklerini de duyurdu. İstenen şartlara uygun olan kişiler personel alımı için başvurularını intenet üzerinden yapabiliyor. Başvurular ASELSAN’ın resmi sitesinden yapılıyor.

ASELSAN 2020 personel alımına başvuracak kişiler aşağıdaki adrese tıklayabilir.

https://www.aselsan.com.tr/tr/kariyer/aselsanli-olmak/acik-pozisyonlar