Askerde kalmak isteyen genç binanın tepesine çıktı

Samsun'da çok ilginç bir intihar girişimi meydana geldi. 19 Mayıs kışlasında asker olan Ferhat Y., isimli bir genç girdiği uzman çavuşluk sınavlarında başarılı olamayınca kendisini öldürmek istedi.

Saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı İlkadım ilçesinde bulunan Devlet, Opera ve Balesi'nin çatısına çıkan genç oradan atlamak istedi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna etmeye çalışırken genç ara ara kendisini 50 metre yüksekikteki binadan aşağı sarkıtmaya başladı. Polis ekiplerinden türk bayraüğı isteyen ve sürekli askeriyede kalmak istediğini söyleyen Ferhat Y.,polislerin getirdiği türk bayrağını çatıdayken açtı.

Bir süre daha çatıda kalan genç sonunda ikna edilerek ekipler tarafından aşağı indirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından konrolu yapılması için hastaneye götürülen Ferhat Y., daha sonra ifadesi alınması için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.