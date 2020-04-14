Askerde olanların Askerlik görevi 1 ay uzatılacak!

2019 yılının Kasım ayında askere gidenlerin teskere alma süreci uzayabilir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar söz konusu süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, TSK bünyesinde bulunan Mehmetçiklerin ve yeni gelecek olanların salgına karşı korunması için gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Akar, bu kapsamda Nisan ayında gelecek olan 53 bin askerin alımlarının ertelenmesi ve buna bağlı olarak birliklerde bulunan 2019 Kasım ayı girişli askerlerin hizmet sürelerinin bir ay süreyle uzatılması konusunun değerlendirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı korona virüs salgını kapsamında birçok değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Farklı düzeylerde yapılan bu toplantıların sonuncusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’da bulundu. Hulusi Akar’ın başkanlığında yapılan toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı.

Toplantıda korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen uygulamaların değerlendirmesi yapıldı. Sunumlar KOMMER yetkilileri tarafından yapıldı. Bakan Hulusi Akar da toplantıda açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, 180’den fazla ülkede görülen salgın nedeniyle sınırların kapatıldığını, sokağa çıkma yasağının getirildiğini, seyahat yasaklarının uygulandığını ve ülke olarak acil durum ilan edildiğini vurguladı.

Akar, korona virüsle mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıkların koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Hulusi Akar, yapılan çalışmaların doğrultusunda sistematik ve düzenli bir çalışma ortamının oluşması amacıyla Bakanlık tarafından Koronavirüs ile Mücadele Merkezi’nin kurulduğunu ifade ederken, önümüzdeki sürecin virüsün yayılma süreci bakımında önemli olduğunu dile getirdi. Akar konuşmasında alınan tedbirlere ek olarak alınabilecek yeni tedbirlere de değindi. Akar, yeni tedbirlerin planlanma sürecinde olduğunu açıkladı. Akar, salgının atlatılması için KOMMER’in sistematik bir şekilde tüm değerlendirmeleri yaptığını ve çözüm önerileri sunduğunu vurguladı.

‘TSK, aileler ve toplum için büyük risk’

Bakan Akar konuşmasında yeni askerlik sisteminin başarıyla hayata geçirildiğini ve bu kapsamda TSK’nın ihtiyaçlarını karşılayan, moden bir askerlik eğitiminin uygulandığını ifade etti. Akar, 1 Mart 2020 tarihinde askere alınan 35 bin asker ile yurt dışından gelen 659 personelin risk teşkil etmemeleri adına 14 günlük karantina sürecinin uygulandığını açıkladı.

Hulusi Akar şuana kadar 93 erbaş ve er olmak üzere korona virüs semptomları rastlanan 223 personelin kontrollerinin yapıldığını ve bu kişilerin arasında diyabet hastalığı olan bir personelin hayatını kaybettiği açıkladı. Akar, şuanda durumu kritik olan bir doktor yarbayın dışında önemli bir vakanın olmadığını da duyurdu. Akar, askerlerin sağlığı açısında sağlık müdürlükleriyle sıkı bir çalışma içinde olunduğunu da vurguladı.

Hulusi Akar terhis olacak askerler içinde 14 gün kontrol altında tutulduktan sonra terhis işlemlerinin yapıldığını belirtti ve şu sözleri kaydetti:

"Aldığımız tüm bu tedbirlere rağmen, celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının, Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu değerlendirdik, gördük, görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Jandarma dahil 53 bin kişi celp kapsamında gelecek, 66 bin kişi de terhis olacaktır. Yurdumuzun her köşesinde ve yurt dışında görev yapan Mehmetçiğin bu görev değişimi yurt çapında en az 120 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktır. Aile bireyleri ve diğer yakınları dikkate alındığında bu rakamın 500 binlere varacağı değerlendirilmektedir. Kışladan sağlıklı çıkanların evlerine, evlerinden sağlıklı çıkanların kışlalara virüs bulaşmadan ulaşmaları bu ortamda çok riskli ve hatta mümkün de olmayabilir.”

Hulusi Akar, tüm bunlar değerlendirildiğinde terhis işlemlerinin ertelenmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

‘cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacak’

Hulusi Akar terhis işlemleri ve askere alım işlemleri üzerinden çalışma yapılacağını ve bu çalışmaların Cumhurbaşkanına sunulacağını ifade etti. Hulusi Akar yapılan toplantı sonucunda askere gelecek askerlerin korona virüse karşı korunması amacıyla alımların durdurulacağı ve bu nedenle 2019 yılının Kasım ayında askere alınanların 1 ay süreyle askerlik hizmetlerinin uzatılacağını açıkladı. Akar, daha önce de bedelli askerlik, personel atamaları ve uzun süreli görevlendirmelerinde durdurulduğunu ifade etti.

Bakan Hulusi Akar vatandaşların sağlığı ve Mehmetçiklerin sağlığı kapsamında sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yurt içi ile yurt dışındaki birlik, karargah ve kurumlarımız teyakkuz halinde olup bu salgın riskine karşı her türlü tedbir proaktif olarak alınmakta, amansız bir mücadele yürütülmektedir. Sonuç olarak şu anda ülkemizin güvenlik ve bekası için altı büyük operasyonu kahramanlık ve fedakarlıkla, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yürüten Mehmetçiğe, peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'ya, asil milletimizin bu konuda da gerekli desteği sağlayacağına inanıyoruz."

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